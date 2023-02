BioNTech entwickelt Impfstoffe gegen Krebs: Erste Tests bald verfügbar

Das in Mainz ansässige Unternehmen BioNTech will bis 2030 seine neuen Krebsimpfstoffe auf den Markt bringen. Der neue Krebsimpfstoff wird in diesem Jahr an mehreren tausend Patienten getestet, kündigte das Unternehmen an.

Die ersten Studien sollen noch heuer in Großbritannien starten. Die Krebsimpfung soll bald zum Behandlungsalltag im Kampf gegen Krebserkrankungen gehören. Mit seinen britischen Partnern will BioNTech den schnellen Fortschritt des Zulassungsverfahrens sicherstellen.

BioNTech-Chef Uğur Şahin glaubt, dass der Impfstoff noch vor 2030 allgemein verfügbar sein wird, wie der deutsche „Spiegel“ berichtet.

➤ Seine Frau, Ärztin Özlem Türeci, sagte, es gebe vielversprechende Indikatoren für die Wirksamkeit des Impfstoffs.

– Das Unternehmen untersucht derzeit mehrere mRNA-Krebsimpfstoffe. Bei einigen der Kandidaten sehen wir Hinweise auf klinische Aktivität. Klinische Aktivität bedeutet, dass das Immunsystem aktiviert wird, so dass bei einem Teil der Patienten der Krebs sichtbar schrumpft oder verschwindet und Rückfälle seltener sind“, sagte Özlem Türeci.