Österreicherin schluckte 124 Drogen-Päckchen im Wert von 320.000 Euro

Eine Österreicherin, die mit 124 Rauschgiftkugeln im Wert von 320.000 Euro im Bauch nach Australien einreisen wollte, wurde auf dem Flughafen in Perth verhaftet. Ihr drohen bis zu 25 Jahre Haft.

Die junge Österreicherin versuchte offenbar aus Geldgier, ein Kilogramm Kokain im Wert von 500.000 australischen Dollar (ca. 320.000 Euro) von Europa nach Australien zu schmuggeln. Für dieses Ziel riskierte sie ihr Leben. Die ziemlich sportliche Frau schluckte nämlich ganze 124 in Plastikfolie eingeschweißte Kokainkugeln.

Zu einem ersten Problem kam es allerdings schon an Bord des Flugzeugs. Wie australische Kriminalbeamte herausfanden, dürfte die Frau bereits in der Luft Schwierigkeiten mit ihrer heiklen Fracht im Bauch gehabt haben. Sie „verlor“ acht Rauschgift-Kugeln, was sie jedoch nicht daran hinderte, die zuvor ausgeschiedenen Kokain-Päckchen erneut zu schlucken. Nach der Landung in Perth endete die Reise der Österreicherin bei der Gepäckkontrolle, wo die australischen Drogenfahnder sie ins Visier nahmen, weil sie auffällig nervös war.

➤ Die Röntgenaufnahmen bestätigten den Verdacht und die Drogendealerin flog auf.

Es dauerte zwei Tage, bis die 27-jährige Frau alle 124 Plastikkügelchen ausgeschieden hatte. Doch der Drogentransport im Brauch klingt nicht nur ekelig, sondern wird auch in Australien hart bestraft. Falls die Kokainschmugglerin am 10. März vor dem Magistratsgericht in Perth verurteilt wird, drohen ihr 25 Jahre Haft.