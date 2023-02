Serbe und Kroate festgenommen: 600 Kilo Drogen wurden beschlagnahmt

Die Polizei entdeckte mehr als 600 Kilogramm verschiedener Drogen in einem gemieteten Häuschen in der Gegend von Zelina in Kroatien, das offenbar als Drogenlager für Kriminelle diente, die damit handelten. Neben Drogen wurde auch eine kleine Menge Waffen gefunden; Waffen mit Schalldämpfern mit Hunderten von Kugeln, ein Kilogramm Plastiksprengstoff von großer Zerstörungskraft.

Aufgrund der gefundenen Drogen und Waffen nahm die Polizei zwei Männer fest, von denen einer serbischer und der andere kroatischer Staatsbürger ist.

Nach inoffiziellen Informationen der kroatischen Zeitung Jutarnji list bezieht sich der größte Teil dieser Droge, etwa 320 Kilogramm, auf Marihuana, aber es wurden etwa 170 Kilogramm Ecstasy-Tabletten und etwa hundert Kilogramm pulverförmiges und flüssiges Amphetamin gefunden. Die beschlagnahmten Drogen werden auf rund eine Million Euro geschätzt.

Wegen der Geheimhaltung der gesamten kriminalpolizeilichen Ermittlungen war es nicht möglich, die Details dieser großen Sicherstellung zu erfahren, insbesondere wie die Polizei den Fundort entdeckte, also ob es sich um einen Zufallsfund oder eine geplante Aktion handelte.

➤ Es bleibt auch unbekannt, ob die Suchtmittel auf dem Transitweg waren oder für den kroatischen Markt bestimmt.

Dies ist nicht das einzige Lager mit derart großer Menge an illegalen Substanzen, das in Kroatien entdeckt wurde. Vor etwa einem Jahr fand die Polizei in einer Wohnung in Sredisce ein ähnliches Lager, in dem ein Dutzend verschiedener Arten von Drogen in beeindruckenden Mengen gefunden wurden.