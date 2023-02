Ehepaar stirbt nach 65 Jahren gemeinsamer Ehe innerhalb von Stunden auseinander

Der Fall von Anka (85) und Nikola (90) Tomic aus Prijedor, die nach 65 Ehejahren verstorben sind, zeigt, dass das Leben Romane schreibt und die Seelen jahrzehntelang verbundener Menschen durch unsichtbare und unzerreißbare Fäden verbunden sind.

Nach einem langen, schwierigen, aber auch glücklichen gemeinsamen Leben voller Harmonie und Liebe starb dieses Ehepaar am 16. Februar in Prijedor, wohin es mitten im Krieg aus Sanica bei Kljuc (Bosnien und Herzegowina) geflohen war.

Erst verstarb Nikola gegen 5:30 Uhr, dann ging ein paar Stunden später auch seine Ankica von uns fort, wie er sie liebevoll nannte.

Wie ihre Nachbarn im Gebäude in Prijedor bezeugen, konnten diese zwei alten Menschen nicht ohne einander leben und niemand habe sie jemals getrennt gesehen. So war es in Prijedor und auch in Omarska und Ljubija, wo sie früher ebenfalls lebten. Auf der Straße, in der Apotheke, im Geschäft, in der Bank, sie wurden immer zusammen gesehen, Hand in Hand. In letzter Zeit gingen sie aufgrund ihres Alters, der Krankheiten und der Lebensschwierigkeiten etwas langsamer, aber sicher an der Seite des anderen, wissend, dass sie niemals allein sind.

Die Einwohner von Prijedor kennen Nikola Tomic als Zeugen vieler Ereignisse, an die er sich perfekt erinnerte. Ein Jugo-Nostalgiker, der wehmütig von dieser Zeit erzählte und alte Währung, Bilder, Dokumente, eine Militärausweiskarte aus den 1950er Jahren, eine Uhr mit eingraviertem Zug zeigte… Er erinnerte sich an Züge, Eisenbahnen, und am liebsten sprach er über seine Anka, beschrieb all die wunderbaren Tage ihres langen gemeinsamen Lebens und verriet, dass sie den Morgen immer mit einem Glas Schnaps und einem gemeinsamen Toast begannen.

Nikola Tomic, geboren am 8. August 1933 in Vrbljani bei Kljuc in Bosnien und Herzegowina, und Anka Knezevic, geboren am 12. Februar 1938 in Vidovo Selo bei Drvar in Bosnien und Herzegowina, heirateten am 2. Dezember 1962 in Potoci (Drvar), wo sie damals lebten und wo Nikola im jugoslawischen Bahnkonzern „Zeljeznice“ arbeitete.

Das Leben führte sie später mit ihren beiden Söhnen auf demselben Weg nach Sanica bei Kljuc. Im Lebenslauf von Ankica und Nikola gab es viel Traurigkeit, Kriege und Unglück. Beide Söhne wurden innerhalb von drei Monaten beerdigt, danach waren die Eltern nie mehr dieselben. Auch in dieser schweren Zeit der Trauer und Hoffnungslosigkeit erhöhten sie nie die Stimme gegeneinander… Als Ankica aufgrund von Alter und mütterlicher Trauer zusammenbrach und ihren Lebenswillen verlor, war ihr Mann sogar da, um sie zu unterstützen obwohl er selbst blind und traurig war.

➤ Ihre wenigen Nachkommen weisen darauf hin, dass sie stolz auf eine solche Liebe sind, die ewig wurde, weil das Schicksal wollte, dass sie gemeinsam von uns gehen, wie sie auch gelebt haben, und zwar in allem zusammen.

Ankica und Nikola wurden vor zwei Tagen zusammen auf dem Friedhof Pasinac in Prijedor begraben, neben ihrem Sohn, über den sie nie hinweggekommen sind. Ihr zweiter Sohn wurde in Banja Luka begraben.