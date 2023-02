Ehepaar mit drei Kindern verlässt Australien für Tradition und Kultur in Serbien

„Die Sonne am Himmel eines fremden Landes wird dich nie so wärmen, wie dich die Sonne der Heimat wärmt“, schrieb Aleksa Santic vor langer Zeit in seinem Lied „Bleib hier“, und genau mit diesen Worten haben Nada und Petar Ninkovic Kinder aus Australien nach Serbien gebracht, um zu wachsen und sich selbst zu gestalten, mit Tradition, Kultur und in einem gesunden Umfeld.

Nada wurde in Livno und ihr Mann in Zenica geboren. Sie flohen wegen des Krieges aus Bosnien und Herzegowina. Seitdem hielt die Sehnsucht nach der Heimat an.

„Wir haben uns in Australien getroffen. Früher sind wir an die gleichen Orte gegangen, weil es eine starke serbische Gemeinde und die serbisch-orthodoxe Kirche gibt, also halten alle Generationen ziemlich eng zusammen. Bald wurde die Familie größer, zuerst bekamen wir Anastasia, die jetzt 16 Jahre alt ist, dann Sofia (10), und den jüngsten Milenko (8)“, begann Nada die Geschichte für Alo zu erzählen.

Die Liebe zum Balkan, zur Tradition, zur Geselligkeit und der Wunsch, in Serbien zu leben, blühte jedoch in ihnen immer mehr auf.

„Angesichts der Tatsache, dass wir diese Gebiete nicht freiwillig verlassen haben, dass wir gewaltsam weggerissen wurden, ist die Sehnsucht nach unserer Heimat und dem Balkan immer in uns geblieben. Wir haben mehrmals versucht, zurückzukehren, aber wir haben immer aufgegeben. Wir sind durch Corona aufgewacht, als sie anfingen, einige schreckliche Maßnahmen einzuführen, als die menschliche Integrität so verletzt wurde, dass uns klar wurde, dass wir nicht mehr da sein wollen und können“, erinnerte sich Nada.

Corona half ihnen, zurückzukehren

Es war Corona und das Stadtleben während der Pandemie, die ihnen geholfen haben, Zlatibor in Serbien als ihren neuen Wohnort zu wählen.

„Wir haben uns entschieden, 2020 umzuziehen, und das ist uns erst im August 2021 gelungen. Sehr schwer konnten wir das Land verlassen, wir mussten hart kämpfen. Aber das ist die Eigenschaft unseres Volkes, wir sind einfallsreich und wir wollten, dass die Kinder es spüren, unseren serbischen Charakterzug, unseren Wunsch, unsere Stärke, unseren Kampf im Leben, und trotz allen Hindernissen, nicht aufzugeben, sondern nach einem Weg zu suchen für sich kämpfen“, sagte Nada.

Als Belohnung für diesen Kampf bekamen sie Freiheit, frische Luft, ein gesundes Leben und einen stärkeren Charakter. Vor einem Monat wurden sie offiziell Bürger der Republik Serbien.

„Hier haben wir echte Freiheit, erst einmal Bewegungsfreiheit und ich kann beruhigt sein, wenn mein Kind das Haus verlässt, was dort fraglich war. Jetzt geht die älteste Tochter in Uzice aufs Gymnasium, sie hat schon Freunde gefunden. Die mittlere Tochter, Sofia, ist 10 Jahre alt, sie ist sensibel, eine Prinzessin, es ist schwierig für sie, wenn etwas schief geht, aber sie hat gute Freunde und einen sehr guten Lehrer, also schafft sie es auch“, beschrieb die Mutter ihre Situation.

Der jüngste Ninkovic, der achtjährige Milenko, hatte es am schwersten, weil er am schlechtesten Serbisch konnte, aber es geht langsam.

„Die Hauptbotschaft bei all dem ist: Sie können alles haben, aber wenn Sie sich bewusst werden, wo unsere Wurzeln sind, wie mächtig und schön unsere Tradition ist, können Sie all dies von einem fremden Land nicht tolerieren. Ich wollte, dass die Kinder in unserem Umfeld aufwachsen. Dort gibt es zwar alles, aber hier ist es noch viel menschlicher. Wir wünschen uns, dass die Wurzeln erhalten bleiben, dass sie die Tradition respektieren, dass sie jetzt unseren Kulturgeist annehmen. Es gibt keine Kameradschaft wie hier, besonders auf dem Land, wo sie sich in fünf Minuten einen Snack teilen, streiten und sich versöhnen“, sagte Nada.

➤ Wie Nada erzählte, haben sie es nicht immer leicht, aber die ganze Mühe hat sich gelohnt.

„Manchmal ist es hart, hier ist nicht alles so organisiert wie dort, aber alles ist wärmer hier. Unser Geschäft funktioniert dort immer noch, mein Mann, sein Bruder und seine Mutter arbeiten, aber ich gehe nicht zurück. Selbst wegen des Jobs war unsere Ankunft ein großes Risiko – alles dem Manager zu überlassen und so weit zu gehen – doch es war uns egal, denn Freiheit war das Wichtigste für uns“, schloss Nada.