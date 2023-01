Kein Ort ist wie Zuhause: Seniorin (102) kehrt aus Amerika nach Serbien zurück

Kosara Savkic Antic kehrte im Alter von 102 Jahren aus Amerika nach Serbien zurück, um den Rest ihres Lebens in ihrer Heimatstadt Valjevo zu verbringen. Diese Großmutter ging 1964 nach Amerika und nach 59 Jahren in Chicago verließ sie ihre Familie und beschloss, in ihre Heimat zurückzukehren.

Sie lebt in einem Altenheim, ist gesund, vital und fröhlich, nur ihr Gehör ist beeinträchtigt. Zunächst wolle sie Mitglied der Stadtbibliothek werden, um leichter an die gewünschten Bücher zu kommen, berichtet das Medium Kurir. Im Alter von 102 Jahren glaubt sie, dass man ohne Lesen und gute Bücher nicht leben kann, und deshalb hat sie sich entschieden, Mitglied der Stadtbibliothek in Valjevo zu werden.

„Ich mag es zu lesen. Und ich hatte vor dem Krieg eine schöne Bibliothek, aber Tito hat sie mir weggenommen. Papa hatte die gesamte Ausgabe des Verlags Nolit und alle serbischen Schriftsteller. All das wurde uns genommen“, sagt Kosara Savkic Antic lachend gegenüber RTS, wie Kurir berichtet.

Neben dem Mitgliedsausweis hat die Stadtbibliothek Kosara auch eine bestimmte Anzahl der Bücher für das Altenheim, in dem sie untergebracht ist, geschenkt.

„Für uns ist es eine große Ehre und eine große Freude, dass eine Frau, eine unserer Mitbürgerinnen, ihren Wunsch geäußert hat, Mitglied der Bibliothek zu werden. Das sind selbst bei der jüngeren Generation seltene Fälle, ganz zu schweigen von jemandem, der so alt ist wie sie. Und ich denke, sie kann ein gutes Beispiel sein. Für die Valjevo-Bibliothek ist es ein gutes Zeichen, dass sie Interessenten aus dieser Bevölkerungsgruppe hat, ich würde sagen, Personen 90 plus. Wir reden immer von 60 plus. Ich denke, es ist an der Zeit, über 90 plus zu sprechen“, erklärte Violeta Milosevic, Direktorin der Stadtbibliothek Ljubomir Nenadovic in Valjevo.

Kosaras Tochter lebt in Florida. In Valjevo kaufte sie ein Haus im Stadtzentrum, das ihnen nach dem Zweiten Weltkrieg weggenommen wurde. Die zurzeit älteste Bürgerin von Valjevo entschied sich jedoch, in einem Altenheim zu bleiben.

„Wenn ich über alles nachdenke, denke ich, dass ich eine gute Wahl getroffen habe. Ich bin mit allem zufrieden. Alles ist vollkommen in Ordnung. Alle sind nett“, fügt Kosara hinzu.

Kosara nutzte die schönen Wintertage, um durch das Zentrum von Valjevo zu spazieren und sich an die Jugendzeit zu erinnern, als viele Menschen aus Valjevo in ihrem Geschäft Fotos machten, berichtet Kurir.