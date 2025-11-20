Kinder-Schock: 11-Jährige bereits im Kokain-Sumpf

In der Steiermark wird zunehmend von einem sinkenden Einstiegsalter bei Konsum harter Drogen berichtet – teilweise seien Kinder bereits elf oder zwölf Jahre alt, wenn sie erstmals mit Kokain in Kontakt kommen.

Am Zentrum für Suchtmedizin des LKH Graz II – Standort Süd, wird bestätigt, dass es Fälle gibt, in denen der Konsum bereits mit zehn oder elf Jahren beginnt, etwa wenn familiäre Belastung und ein leicht zugängliches Umfeld zusammentreffen.

Nach Einschätzung von Isabel Böge, Leiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie am selben Standort, liegt das durchschnittliche Einstiegsalter bei harten Drogen derzeit bei etwa 14 bis 15 Jahren – Kinder im Alter von elf bis zwölf seien bislang noch Einzelfälle.

Als zentrale Risikofaktoren nennt Böge den Freundeskreis und das soziale Umfeld: Der Einstieg beginne häufig mit leichteren Substanzen (wie Rauchen), dann folge Alkohol, Cannabis und schließlich – in seltenen Fällen – harte Drogen.

Wenn der erste Kontakt mit Kokain mache, könne dies gefährlicher sein, weil das Kind Wirkung und Risiko schlechter einschätzen könne – es gebe Fälle, bei denen gar kein Suizid-Wille bestand, sondern schlicht Überforderung der Dosis.

In der therapeutischen Begleitung jüngerer Konsument:innen liege ein Vorteil darin, dass sie grundsätzlich empfänglicher für Hilfe seien. Allerdings sei die Motivation oft wechselhaft: „An einem Tag gibt es Einsicht, am anderen ist die Droge wieder toll“, so Böge. Entscheidend sei eine konsequente, klare Therapie-Begleitung mit Ausdauer.