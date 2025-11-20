Schnee am Wochenende in Wien? – So wappnet sich die Stadt

Wiens Winterdienst rüstet auf: Mit neuen Strategien und verstärkten Einsatzkräften bereitet sich die Hauptstadt auf Eis und Schnee vor.

Die Wiener MA48 hat für den kommenden Winter ihre Vorbereitungen abgeschlossen. Insgesamt 67.000 Tonnen Streumittel stehen für den Winterdienst bereit. Davon sind 42.000 Tonnen Streusalz, 24.000 Tonnen Splitt und 1.000 Tonnen Sole. Damit ist die Stadt für alle Eventualitäten gerüstet.

Für den Winterdienst stehen 260 Fahrzeuge zur Verfügung, darunter 90 multifunktionale Kleinfahrzeuge. Diese können sowohl im Sommer als auch im Winter eingesetzt werden. Zusätzlich gibt es 380 Handräumtrupps, die bei Bedarf ausrücken. Die Einsatzplanung erfolgt auf Basis von Wetterprognosen und Messungen der 23 Glättemeldeanlagen im Stadtgebiet.

⇢ SUV-Fahrer aufgepasst: Wien plant Parkgebühren-Hammer

Umweltfreundlicher Winterdienst

Die MA48 setzt verstärkt auf umweltschonende Maßnahmen. Durch den Einsatz von Feuchtsalz konnte der Salzverbrauch in den letzten Jahren um 50 Prozent reduziert werden. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky betont die Wichtigkeit dieser Entwicklung: “Der Winterdienst der Stadt Wien ist nicht nur effizient, sondern auch umweltfreundlich.”

Besonders stolz ist man auf die Elektrofahrzeuge im Fuhrpark. Bereits 17 Prozent der Kleinfahrzeuge sind elektrisch betrieben, Tendenz steigend. Bis 2030 sollen alle neu angeschafften Fahrzeuge emissionsfrei sein. Diese Maßnahme ist Teil der Klimastrategie der Stadt Wien.

Bürger in der Pflicht

Auch die Wienerinnen und Wiener selbst sind gefordert. Hauseigentümer müssen zwischen 6 und 22 Uhr Gehsteige von Schnee und Eis befreien. Bei Eisbildung ist das Streuen von Sand, Splitt oder Streusalz vorgeschrieben. Die MA48 appelliert an alle Bürger, dieser Verpflichtung nachzukommen.

Für den Fall, dass Hauseigentümer ihrer Räumpflicht nicht nachkommen, drohen Verwaltungsstrafen. Bei Unfällen aufgrund mangelhafter Räumung können zudem zivilrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden.

Die Stadt Wien bietet auf ihrer Website umfassende Informationen zum Thema Winterdienst und den jeweiligen Verantwortlichkeiten.