Zittern bis zur letzten Minute: Wiener tippt sechs Mal richtig und kassiert Million

Ein Wiener Rapid-Fan knackt den Millionenjackpot: Mit sechs perfekten Bundesliga-Tipps verwandelt der 33-Jährige statistische Analysen in bare Münze.

Mehr als 1,2 Millionen abgegebene Tipps hat es gebraucht, doch in der Vorwoche wurde Geschichte geschrieben: Beim ADMIRAL Bundesliga SIXPACK knackte erstmals ein Teilnehmer den begehrten Jackpot. Ein 33-jähriger Wiener aus der Rapid-Fangemeinde sicherte sich mit sechs perfekten Ergebnisvorhersagen die Traumsumme von einer Million Euro.

Das kostenlose Fußball-Tippspiel, das seit Juli 2021 allen Fußballbegeisterten offensteht, bietet wöchentlich die Chance auf attraktive Preise. Wer die exakten Spielausgänge der sechs ADMIRAL Bundesliga-Partien einer Runde richtig vorhersagt, kann Wettguthaben, VIP-Tickets, Matchbälle oder Trikots gewinnen. Der Hauptgewinn von einer Million Euro in bar wartete bislang vergeblich auf einen Glückspilz – bis zum vergangenen Bundesliga-Wochenende.

Nach 125 gespielten Runden hat es nun endlich geklappt: Der unter dem Username “ZippZilla” bekannte Tipper, ein leidenschaftlicher Rapid-Anhänger aus Wien, traf in der 13. Runde der laufenden Saison ins Schwarze und darf sich als erster SIXPACK-Millionär feiern lassen.

Erfolgreiche Tippstrategie

Seine Tippstrategie basierte auf akribischer Statistikanalyse und detaillierter Datenauswertung. Der frischgebackene Millionär beschreibt sein Erlebnis: “In der Schlussphase der Partie zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg war jeder Angriff eine nervliche Achterbahnfahrt für mich. Beim Abpfiff habe ich es gar nicht wirklich realisieren können und mich einfach nur still gefreut.”

“Natürlich war durch die vielen späten Tore vor allem am Samstag auch ein bisschen Glück dabei. Dem habe ich aber bei der Tippabgabe durch genaue Analysen zahlreicher Statistiken und detaillierte Datenchecks, wie etwa des Expected-Goals-Werts oder der Heim- und Auswärtsleistungen der jeweiligen Mannschaften während des bisherigen Saisonverlaufs, auf die Sprünge geholfen. Bei den beiden Last-Minute-Torschützen werde ich mich aber auf alle Fälle mit einem Jahresvorrat Bier revanchieren. Bisher wissen nur ein paar Freunde von meinem Gewinn, meine Familie werde ich unter dem Weihnachtsbaum damit überraschen.“

Nächste Gewinnchance

Das vollständige Interview mit dem Glücksritter ist auf news.admiral.at nachzulesen. Jürgen Irsigler, Geschäftsführer ADMIRAL Sportwetten GmbH, gratulierte dem Gewinner mit den Worten: “Im Namen von ADMIRAL Sportwetten gratuliere ich dem glücklichen Gewinner sehr herzlich! Die Herangehensweise des Gewinners, der sich bei seinen Tipp-Abgaben sehr viel und intensiv mit Statistiken, vorhandenen Match-Daten und aktuellen sportlichen Fakten beschäftigt hat, ist ein sehr deutlicher Beweis für die Faszination von Sportwetten.”

“Natürlich gehört auch bei so einer speziellen und erfolgreichen Kombinations-Ergebniswette, wie beim ADMIRAL Bundesliga SIXPACK, eine Portion Glück dazu. Aber es unterstreicht andererseits auch sehr deutlich, dass die Sportwette ein Geschicklichkeitsspiel und kein Glücksspiel ist.”

Am kommenden Wochenende geht der Millionenjackpot in die nächste Runde. Erneut winkt die Traumsumme von einer Million Euro in bar.

Teilnehmen kann jeder kostenlos unter https://sixpack.admiral.at.