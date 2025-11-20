Verbrenner kaum noch günstiger als E-Autos?

Elektroautos werden immer günstiger. Laut einer Analyse des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach sind die Listenpreise für Elektroautos im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 13 Prozent gesunken. Besonders deutlich fielen die Preise bei Seat, BMW, Opel, Kia, BYD und Tesla. Auch bei Verbrennern gab es Preissenkungen, allerdings nur um durchschnittlich 2 Prozent.

Preiskampf intensiviert

Die Hersteller gewähren zudem höhere Preisnachlässe auf Elektroautos. Bei Internetvermittlern lagen diese im Juni bei durchschnittlich 16,7 Prozent vom Listenpreis, während Verbrenner nur um 15,5 Prozent günstiger angeboten wurden. Besonders hohe Rabatte gab es für den elektrischen Mini Cooper, den Opel Corsa Electric und den Kia EV9.

Auch bei Tageszulassungen, also Fahrzeugen, die nur kurz angemeldet waren, sind die Nachlässe für Elektroautos mit 21,5 Prozent höher als bei Verbrennern mit 19,3 Prozent. CAM-Leiter Stefan Bratzel sieht darin einen intensivierten Preiskampf bei Elektroautos, der durch die schwache Nachfrage und den Wegfall der staatlichen Förderung ausgelöst wurde.

Die Preisschere zwischen E-Autos und Verbrennern schließt sich rasant.