SHEIN & Co – EU plant radikales Chemikalien-Verbot

Sie stecken in Pfannen, Kleidung und Kosmetik: PFAS-Chemikalien sind nahezu unzerstörbar und gefährden unsere Gesundheit. Die EU bereitet nun drastische Schritte vor.

PFAS sind eine Gruppe von über 10.000 synthetischen Chemikalien, die seit den 1940er Jahren hergestellt werden. Sie werden wegen ihrer wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften in zahlreichen Alltagsprodukten verwendet. PFAS sind extrem langlebig in der Umwelt und reichern sich im menschlichen Körper an. Sie werden mit verschiedenen Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht, darunter Krebs, Leberschäden und Beeinträchtigungen des Immunsystems.

EU-Regulierung

REACH steht für “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” und ist die Chemikalienverordnung der Europäischen Union, die 2007 in Kraft trat. Sie regelt die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe. Ziel ist der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor Risiken durch Chemikalien.

⇢ Täglicher Kaffeekonsum: Diese Menge ist ungefährlich



Unternehmen müssen Informationen über die Eigenschaften und Risiken der von ihnen verwendeten Substanzen sammeln und an die Europäische Chemikalienagentur übermitteln.