Täglicher Kaffeekonsum: Diese Menge ist ungefährlich

Der Wachmacher in unserer Tasse ist ein Kraftpaket aus Antioxidantien und Koffein – mit Wirkungen so individuell wie unsere Gene. Die Wissenschaft kennt die Grenzen.

Kaffee – Genuss mit Nebenwirkungen

Als wahre Schatzkammer bioaktiver Verbindungen gilt Kaffee unter Experten längst als eine der ergiebigsten Quellen für Antioxidantien. Diese wertvollen Substanzen unterstützen den Körper dabei, schädliche freie Radikale zu bekämpfen, die unsere Zellen angreifen können. Doch im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht meist das Koffein – jene psychoaktive Substanz, die weltweit so häufig konsumiert wird wie keine andere.

Bemerkenswert sind die enormen Schwankungen im Koffeingehalt verschiedener Kaffeezubereitungen. Während eine kleine, selbst aufgebrühte Tasse lediglich 50 Milligramm enthalten kann, bringen es großzügige 475-Milliliter-Portionen auf über 300 Milligramm. Als Orientierungshilfe gilt: Eine durchschnittliche Tasse mit 240 Millilitern enthält etwa 100 Milligramm des Wachmacher-Wirkstoffs.

Gesundheitsexperten betrachten eine tägliche Aufnahme von bis zu 400 Milligramm Koffein für die meisten gesunden Erwachsenen als unbedenklich. Allerdings sollte man nicht vergessen, dass auch andere Genussmittel wie Tee, Limonaden, Energydrinks und Schokolade zur Gesamtbilanz beitragen.

Nebenwirkungen beachten

Wer in kurzer Zeit zu viel Kaffee konsumiert, riskiert unangenehme Begleiterscheinungen: Von innerer Unruhe und Angstzuständen über Schwindel und Magenbeschwerden bis hin zu Reizbarkeit, Schlafstörungen, Herzrasen und Zittern reicht die Palette möglicher Reaktionen. Treten solche Symptome auf, deutet dies auf eine Koffeinempfindlichkeit hin – eine Reduzierung oder sogar der vollständige Verzicht wären dann ratsam.

Die Wirkung des Koffeins variiert von Mensch zu Mensch erheblich. Wissenschaftler haben mittlerweile zahlreiche Gene identifiziert, die unsere individuelle Empfindlichkeit gegenüber dem Stimulans beeinflussen. Diese Gene steuern sowohl die Enzyme, die für den Koffeinabbau in der Leber verantwortlich sind, als auch die Rezeptoren im Gehirn, an denen das Koffein andockt.

Genetische Unterschiede

Besonders deutlich zeigen sich die genetischen Unterschiede beim Thema Schlaf: Während manche Menschen problemlos nach einer Tasse Kaffee einschlummern können, bleiben andere die ganze Nacht hellwach. Hinzu kommt der Gewöhnungseffekt – regelmäßige Kaffeetrinker vertragen deutlich höhere Dosen als Gelegenheitskonsumenten.

Nicht zu unterschätzen ist zudem der Einfluss bestehender Erkrankungen auf die Koffeinverträglichkeit. Bei Angstzuständen, Panikattacken, Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, Diabetes und anderen Gesundheitsproblemen kann die Toleranzschwelle deutlich niedriger liegen.

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass für die meisten Erwachsenen drei bis vier Tassen täglich als moderate und gesundheitlich unbedenkliche Menge gelten, wie das Gesundheitsportal Healthline berichtet.

Selbständig ist dies keine allgemeingültige Empfehlung – wer empfindlich auf Koffein reagiert, unter bestimmten Erkrankungen leidet oder Kaffee schlichtweg nicht mag, sollte auf das Getränk verzichten.