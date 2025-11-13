Paukenschlag: WKO-Chef Mahrer tritt zurück

In der heimischen Wirtschaftswelt sorgt ein überraschender Führungswechsel für Aufsehen: Harald Mahrer hat seinen Posten als Präsident der Wirtschaftskammer Österreich niedergelegt. Der Rücktritt erfolgt nach anhaltender öffentlicher Kritik an einer geplanten 4,2-prozentigen Gehaltserhöhung für WKO-Mitarbeiter. Besonders brisant: Diese Erhöhung steht in deutlichem Widerspruch zu den eigenen Lohnempfehlungen der Kammer und fällt höher aus als die Gehaltsanpassungen in zahlreichen anderen Wirtschaftssektoren.

Mahrer hatte zuvor bereits seine Position im Präsidium der Österreichischen Nationalbank aufgegeben – ein Schritt, mit dem er seine Priorität für wirtschaftliche Belange unterstreichen wollte. In seiner Erklärung betonte er seine Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen und bekräftigte sein Ziel, die Wirtschaftskammer als starke Interessenvertretung für Unternehmen zu positionieren.

⇢ Kritik berührt mich sehr”: Harald Mahrer tritt als Nationalbankpräsident zurück



Neue Führung

Die Führung der Wirtschaftskammer übernimmt nun Martha Schultz, die bislang als Vizepräsidentin fungierte. Sie steht vor einer komplexen Aufgabe: Das Vertrauen der Mitgliedsbetriebe muss wiederhergestellt werden, nachdem die Organisation einerseits zur Zurückhaltung bei Lohnverhandlungen aufgerufen hatte, während sie intern eine Gehaltserhöhung von 4,2 Prozent plante.

Die Diskrepanz wird besonders deutlich im Vergleich mit anderen Branchen: Eisenbahner erhielten Lohnsteigerungen von 2,7 Prozent, Brauer 2,6 Prozent und die Metallindustrie lediglich 1,4 Prozent. Selbst bei Pensionen über 2.500 Euro brutto blieb die Anpassung unter der tatsächlichen Inflationsrate.

⇢ Kammer-Krieg um Luxus-Gagen: Soviel verdienen die WKO Bosse



Präsidenten-Gehälter

Die Vergütungen der Wirtschaftskammer-Präsidenten variieren erheblich: Harald Mahrer bezog als Bundeswirtschaftskammer-Präsident 15.158,60 Euro. Walter Ruck in Wien und Wolfgang Ecker in Niederösterreich erhalten jeweils 14.075 Euro. Andreas Wirth im Burgenland, Josef Herk in der Steiermark und Peter Buchmüller in Salzburg beziehen einheitlich 10.827,55 Euro.

Barbara Thaler in Tirol erhält 10.394,40 Euro, während Doris Hummer in Oberösterreich 9.853,07 Euro verdient. Am unteren Ende der Gehaltsskala stehen Jürgen Mandl aus Kärnten und Karlheinz Kopf aus Vorarlberg mit jeweils 6.976,50 Euro.