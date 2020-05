Kroatien öffnet Grenzen: „Tür steht allen offen“

„Wir leben vom Tourismus. Es liegt in unserem Interesse, dass möglichst viele Menschen zu uns kommen“.

Mit diesen Worten hat der kroatische Staatspräsident Zoran Milanović die gestern erfolgte Öffnung der Staatsgrenzen für EU-Bürger heute slowenischen Journalisten in der Stadt Ptuj erklärt. „Die Tür stehe allen offen, um bei uns den Sommerurlaub zu verbringen“, so Milanović.



Kroatien und Slowenien sind somit unter den ersten Ländern, die ihre Grenzen öffnen. Milanovic zeigte sich beim Treffen mit seinem Amtskollegen Borut Pahur sicher, dass viele Slowenen ihren Urlaub in Kroatien verbringen werden. Die Einreise ist auch wieder ausländischen Besitzern von Immobilien und Booten gestattet. Die bisher verpflichtende 14-tägige Selbstisolation wurde hingegen völlig abgeschafft. Hoffen tut man im Küstenland auch auf österreichische Touristen. Milanović sagte heute in Slowenien, man sei in Gesprächen mit den österreichischen Kollegen und Kolleginnen.