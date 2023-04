Mann versucht 28 Mal Lidl-Filiale auszurauben!

Ein 58-jähriger Mann namens Nenad aus Zagreb, Kroatien, hat insgesamt 28 Mal versucht, Waren aus Lidl-Filialen zu stehlen, jedoch ohne Erfolg. Obwohl er jedes Mal gescheitert ist, droht ihm nun eine Gefängnisstrafe.



Die Anklage wegen hartnäckiger Begehung von Straftaten ist rechtskräftig geworden, und ihm drohen sieben Monate unbedingte Haft, berichtet Danica, wie von N1 Zagreb übertragen wird. Er hat nichts gestohlen, sondern versucht, Waren von geringem Wert aus den Geschäften zu entwenden, aber es scheint, dass ihm das Gefängnis nicht erspart bleibt. Während der Untersuchung hat er sich geweigert, sich zu verteidigen, sondern schwieg. Das Gericht stellte jedoch im Verfahren fest, dass er arbeitslos ist, einen Grundschulabschluss hat, unverheiratet ist, ein Kind hat und vorbestraft ist.

Nenad ist wahrscheinlich der ungeschickteste Dieb der Welt, da er in zehn Monaten insgesamt 28 Mal versucht hat, Produkte aus Lidl zu stehlen, und jedes Mal erwischt wurde. Er hat in drei Lidl-Supermärkten in Zagreb gestohlen. Im Durchschnitt drei Mal im Monat. Jedes Mal wurde er von den Lidl-Sicherheitskräften erwischt, in einen separaten Raum gebracht und ihm die gestohlenen Waren abgenommen. Er hat am häufigsten Cedevita, Frank’s Kaffee und Vegeta gestohlen, manchmal das Bier Karlovacko, Nutella, Milka Schokolade, Gebäck und Wurst.



Die Sicherheitskräfte informierten die Polizei jedes Mal sofort darüber. Aber sie kamen nicht vor Ort, weil die gestohlenen Artikel immer von geringem Wert waren. Insgesamt hat er in zehn Monaten versucht, Waren im Wert von etwa 584 Euro zu stehlen – durchschnittlich etwa 21 Euro pro Diebstahl.

Nach dem 28. erfolglosen Versuch beschloss Lidl jedoch, eine Strafanzeige wegen einer fortgesetzten Straftat und eines Gesamtschadens von 584 Euro gegen ihn zu stellen. Wenn er schuldig befunden wird, muss er sieben Monate ins Gefängnis.