Mann gibt 150.000 Euro für Beinverlängerung aus (FOTO)

Ein Mann aus Minnesota, Moses Gibson (41), hat 150.000 Euro für zwei Beinverlängerungsoperationen ausgegeben, um seine Körpergröße zu erhöhen und attraktiver für Frauen zu sein.



Gibson hatte zuvor Tabletten und geistige Therapien versucht, um größer zu werden, war jedoch unzufrieden mit den Ergebnissen. Nachdem er erkannt hatte, dass die Operation sein letzter Ausweg war, hatte er drei Jahre lang Geld für die erste Operation gespart, indem er tagsüber als Softwareingenieur und nachts als Uber-Fahrer arbeitete.



Die erste Operation im Jahr 2016 erhöhte seine Größe um 7,5 cm. Obwohl er zunächst zufrieden war, hatte er genug Geld für eine zweite Operation gespart, die jedoch nicht ohne Komplikationen verlief. Ärzte brachen seine Tibia- und Fibula-Knochen und schraubten magnetische Stifte ein, um seine Beine zu verlängern.

„Ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Ich war unglücklich. Es hat mein Selbstvertrauen im Allgemeinen zerstört, aber auch, wenn ich mit den Damen in Kontakt kam. Ich war so besessen von der Größe, dass ich mir früher Dinge in die Schuhe gesteckt habe, um ein wenig an Höhe zu bekommen, aber das hat nicht geholfen“, sagte Gibson.

Gibson benutzt nun einen Höhenverlängerungsapparat, um seine Knochen langsam zu trennen und neues Knochengewebe zu bilden. Wenn er den Apparat korrekt benutzt, wird er voraussichtlich eine Größe von 177 cm erreichen.

Die Operationen haben ihm das Selbstvertrauen gegeben, mit Frauen zu sprechen, und er hat derzeit eine glückliche Beziehung. Er ist zufrieden mit dem, was er hat, und beabsichtigt nicht, weitere Operationen durchzuführen.

„Nach der ersten Operation war ich weniger gestresst wegen des Ergebnisses, nachdem ich mit Frauen gesprochen hatte. Jetzt habe ich eine Freundin. Jetzt kommen sie auf mich zu. Ich habe auch angefangen, Shorts zu tragen und Ganzkörperbilder zu machen, was ich noch nie gemacht habe. Ich kümmere mich nicht mehr um meine Größe. Ich bin mit dem zufrieden, was ich habe“, sagte er.