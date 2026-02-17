Masturbations-Video verschickt! Sänger in Psychiatrie eingeliefert

Verstörendes Video statt Musikgrüßen: Indie-Rocker Evan Dando von den Lemonheads wurde nach schweren Vorwürfen in psychiatrische Behandlung eingewiesen.

Evan Dando, der Frontmann und Mitbegründer der Indie-Rockband „The Lemonheads“, befindet sich derzeit in psychiatrischer Behandlung. Auslöser für die Einweisung sind Anschuldigungen einer Frau, die unter dem Pseudonym „Dawn“ im Blog „The Underground Bunker“ schwerwiegende Vorwürfe erhebt. Nach ihrer Darstellung erhielt sie im Oktober nach einer Gratulation zu Dandos neuem Album „Love Chant“ ein verstörendes Video. In diesem sei der Musiker in einem kellerartigen Raum zu sehen, während er sexuelle Handlungen an sich selbst vornimmt. „Es ist er, wie er in einem Keller oder so sitzt, und er masturbiert vollständig“, beschreibt die Frau den Inhalt. „Man sieht seinen Penis und sein Gesicht. Er ist es definitiv. Er filmt es aus einem seltsamen Winkel.“

Ein Sprecher des Musikers bestätigte, dass Dando seit seiner Jugend mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen hat. „Er wurde in ein örtliches Krankenhaus aufgenommen, wo er umfassende Hilfe von erfahrenen Ärzten und Fachkräften für psychische Gesundheit erhält“, lautet die offizielle Stellungnahme. Laut veröffentlichten, jugendfreien Screenshots des Chatverlaufs soll sich Dando in früheren Nachrichten selbst als „Exhibitionist“ bezeichnet haben.

⇢ Neue Long-Covid-Ambulanz im AKH – Experten schlagen Alarm



Privatleben und Sucht

Der Musiker lebt mit seiner Ehefrau Antonia Teixeira in Brasilien und hat die Rolle des Stiefvaters für ihre drei Kinder übernommen. In seinen Memoiren „Rumors of My Demise“ thematisierte Dando offen seine problematische Vergangenheit mit harten Drogen wie Kokain und Heroin.

Tournee gefährdet

Die aktuellen Ereignisse werfen einen Schatten auf die geplanten Konzerttermine der Lemonheads: Sowohl eine Tournee durch Großbritannien als auch ein Auftritt als Vorband der The Avett Brothers im renommierten Red Rocks Amphitheater in den USA stehen auf der Kippe.

Ob diese Konzerte stattfinden werden, ist gegenwärtig nicht geklärt.