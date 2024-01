Minus 17 Grad in Österreich: Jetzt wird es kalt!

Kuscheldecken und Heißgetränke bereitstellen, denn das kommende Wochenende verspricht eisige Temperaturen, die direkt aus Sibirien zu uns wehen. Doch keine Sorge, schon am Dienstag wird es wieder milder. Hier ist die Wetterprognose für das frostige Wochenende.

Am Samstag dominiert der Hochdruck und bringt strahlenden Sonnenschein ins ganze Land. Frühnebelfelder lösen sich schnell auf und der Wind weht mäßig bis lebhaft aus westlichen Richtungen, vor allem im Nordosten. Die Temperaturen fallen jedoch deutlich, mit Frühwerten von frostigen minus zwölf bis minus drei Grad. In schneebedeckten Tälern kann es sogar bis zu minus 18 Grad kalt werden. Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei und plus fünf Grad.

Wolkenintermezzo

Der Sonntag bleibt unter Hochdruckeinfluss und bietet erneut viel Sonnenschein. Um die Mittagszeit zieht ein Wolkenband über das Land, das den sonnigen Charakter kurzzeitig stört, aber trocken bleibt. Der Wind weht schwach. Die Frühtemperaturen sind mit minus zwölf bis minus zwei Grad ähnlich frostig wie am Vortag und können inneralpin sogar noch darunter liegen. Die Tageshöchstwerte erreichen minus eins bis plus acht Grad.

Es erwartet uns ein frostiges, aber sonniges Wochenende. Die sibirische Kälte hält das Land fest im Griff, doch ab Dienstag können wir uns auf mildere Temperaturen freuen. Eingemummelt in warme Kleidung lässt sich der winterliche Zauber sicherlich genießen. Bleiben Sie gesund und warm!