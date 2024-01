-71 Grad: Das ist der kälteste Ort der Welt

Jakutsk (Russland), eine Stadt mit etwa 355.500 Einwohnern, liegt etwa 450 Kilometer südlich des arktischen Kreises und ist bekannt als die kälteste Stadt der Welt. Im Januar, dem kältesten Monat, können die Temperaturen auf durchschnittlich -50°C fallen. Die niedrigste jemals gemessene Temperatur wurde jedoch im nahegelegenen Dorf Ojmjakon mit -71 Grad verzeichnet.

Die extremen Bedingungen erfordern besondere Anpassungen von den Bewohnern. Ihre Häuser sind gut isoliert und mit speziellen Heizsystemen ausgestattet. Kleidung, die vor Kälte schützt, ist ein unverzichtbarer Teil ihres Lebens geworden. Um sich vor der Kälte zu schützen, haben die Einwohner von Jakutsk nicht nur eine, sondern oft sogar drei Ausgangstüren aus dem Gebäude und Teppiche auf den Außentreppen, da die Straßen gefroren und rutschig sind.

Im Dorf Ojmjakon leben die Menschen ohne Kanalisation, weil die Rohre einfrieren. Daher liegen die Toiletten meist außerhalb des Hauses. Mobiltelefone frieren ein und diejenigen, die keine beheizten Garagen haben, lassen ihre Autos über Nacht laufen, weil sie sie morgens sonst nicht starten könnten.

Die Bewohner von Jakutsk verdienen ihren Lebensunterhalt hauptsächlich mit Viehzucht und Fischerei. Viele berichten, dass sie nicht einmal das Gefühl haben, dass es so kalt ist, weil ihr Gehirn sich einfach darauf vorbereitet. Niedrige Temperaturen sind für sie normal, sagen sie, weil sie schon lange daran gewöhnt sind.

Aber auch im Sommer bleibt Jakutsk ein Ort der Extreme. Obwohl die Temperaturen auf 30 Grad oder mehr steigen können, taut der Boden nie auf. Interessanterweise gibt es in Jakutsk im Sommer viele Mücken, weil die Stadt am Lena-Fluss liegt. Trotz der extremen Bedingungen haben sich die Bewohner an das Leben in Jakutsk angepasst und betrachten die niedrigen Temperaturen als normal.