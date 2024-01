Bosnierin aus eiskalter Donau gerettet

Der Vorfall ereignete sich Montagfrüh in Steyregg, Bezirk Urfahr-Umgebung. Eine 61-jährige Bosnierin wurde in der eisigen Donau treibend gefunden. Ein 47-jähriger Mann, der gerade dabei war, Wasseruntersuchungen durchzuführen, sprang ohne zu zögern in die etwa drei Grad kalte Donau, um die Frau zu retten.

Der Vorfall begann kurz vor 10 Uhr, als ein Passant auf die im Wasser treibende Frau aufmerksam machte. Der 47-Jährige, der gerade Wasseruntersuchungen durchführte, reagierte sofort. Trotz der eisigen Temperaturen zögerte er keine Sekunde, zog sich aus und sprang in das kalte Wasser.

Starke Strömung

Die Frau befand sich bereits rund zehn Meter vom Ufer entfernt. Der mutige Retter schwamm zu ihr und versuchte sie zurück ans Ufer zu ziehen. Doch die starke Strömung machte dies zu einer Herausforderung. Die beiden wurden etwa 50 Meter weit abgetrieben.

Ein weiterer Passant eilte zur Hilfe und gemeinsam gelang es ihnen, die Frau aus dem Wasser zu ziehen. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Die stark unterkühlte Frau war nur teilweise ansprechbar und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Linzer Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern eingeliefert.

Noch ist unklar, warum die 61-Jährige in der Donau war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft alle Möglichkeiten.