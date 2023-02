Willkommen: Ana und Bastian ziehen nach Österreich 

Die ehemalige serbische Tennisspielerin Ana Ivanovic und ihr Ehemann Bastian Schweinsteiger leben seit Jahren in einer glücklichen und harmonischen Ehe.

Die beiden haben zwei Söhne, die sie im Geiste der Tradition erziehen. Um sich so viel wie möglich der Erziehung ihrer Jungs zu widmen, wurde kürzlich in den Medien berichtet, dass sie eine echte Oase für ihre Erben gekauft haben. Sie zogen von Chicago in das Dorf Westendorf in Österreich, weit weg von der Hektik der Stadt. Auf Twitter ist ein Foto des Dorfes aufgetaucht.

Die ehemalige Tennisspielerin überraschte mit der Aussage, dass ihre gemeinsamen Söhne gar nicht wüssten, wie berühmt ihre Eltern sind.

„Unsere Kinder wissen nicht, wer wir beruflich sind. Selbst wenn uns Leute anhalten, um Fotos zu machen, ist es sehr interessant, weil sie es überhaupt nicht verstehen. Sie denken, dass sie einige unserer Freunde sind. Als es passierte, dass Bastian ein paar Mal angehalten wurde und mein älterer Sohn mich fragte „Mama, warum machen die so viele Fotos mit Papa“, fragte ich ihn, was er darüber denke, und er antwortete, dass er das nicht schön fand. Wir wollen sie also nicht belasten, wir wollen, dass sie ihren eigenen Weg gehen. Die beiden sind völlig unterschiedlich, aber sie stehen sich auch ziemlich nahe, was sehr wichtig ist“, sagte Ana Ivanovic für Nova TV.

Sebastian Schweinsteiger ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, bekannt für seine Zeit bei Bayern München, Manchester United und Chicago Fire. Er gilt als einer der besten deutschen Spieler aller Zeiten.



Ana Ivanovic war 2008 Weltranglistenerste im Einzel und hat mehrere WTA-Tour-Einzeltitel gewonnen, darunter die French Open 2008. Ivanovic war bekannt für ihre kraftvollen Grundschläge und ihren aggressiven Spielstil. 2016 beendete sie ihre Karriere. Im selben Jahr heiratete das Paar.