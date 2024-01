Meidling: Autofahrer stürzt in Wienfluss

Ein dramatischer Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in Wien-Meidling, als ein 48-jähriger Autofahrer aus bisher ungeklärten Gründen mit seinem Fahrzeug in den Wienfluss stürzte. Der Mann erlitt dabei schwerwiegende Verletzungen und befindet sich in einem stabilen Zustand.

Das tragische Ereignis spielte sich nahe der Fabrikbrücke beim U4-Center ab. Augenzeugen und Experten vermuten, dass der Fahrer durch die Wucht des Aufpralls aus seinem Fahrzeug geschleudert wurde. Als die Rettungskräfte eintrafen, fanden sie den Verletzten neben seinem Fahrzeug im Wienflussbecken vor.

Unfalllenker ansprechbar

Die Einsatzkräfte handelten schnell und effizient: Sie bargen den Mann aus dem Fluss und leisteten sofort Erste Hilfe. Anschließend wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und umgehend in den Schockraum verlegt. Trotz der Schwere seiner Verletzungen war der Mann ansprechbar und sein Zustand stabil, wie die Wiener Berufsrettung berichtete.

Allerdings war die Arbeit der Rettungskräfte damit noch nicht beendet. Zwei Stunden nach dem Unglück war die Bergung des verunglückten Fahrzeugs noch immer im Gange. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar und die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.