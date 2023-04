Toter Teenager kehrt nach zwei Stunden ins Leben zurück! (FOTO)

Ein sechzehnjähriger Junge aus Texas, Sammy Berko, wurde von den Ärzten für tot erklärt, nachdem er während des Kletterns an einer improvisierten Wand einen Herzstillstand erlitten hatte. Zwei Stunden lang versuchten sie, ihn wiederzubeleben, bevor sie das Schlimmste befürchteten und ihn schließlich für tot erklärten.

Doch etwas Unglaubliches geschah: Das Herz des Jungen fing wieder an zu schlagen, womit die Ärzte nicht gerechnet hatten.

Seine Eltern waren überglücklich, als sie die Herzschläge auf dem Gerät sahen. Ein echtes Wunder. „Ich sagte nur: ‚Oh mein Gott, er bewegt sich‘. Dieses Gefühl, als wir in der Kamera sahen, dass sein Herz schlug, ist unbezahlbar. Wir waren sprachlos, wir standen nur da und sahen zu“, sagte seine Mutter.

Doch obwohl Sammys Gehirn eine Zeitlang ohne Sauerstoff war, hat er keine dauerhafte Hirnschädigung davongetragen, sondern lediglich vorübergehenden Gedächtnisverlust. „Ich kann mich an nichts erinnern, was an diesem Tag passiert ist“, sagte er.

Der Teenager leidet an einer seltenen genetischen Störung, die sein Herz beeinflusst, und verbrachte nach dem Vorfall einen Monat im Krankenhaus, um seine Beinkraft wiederherzustellen.

Die Ärzte nennen es ein Wunder, da sie noch nie etwas Ähnliches erlebt hätten. Heute ist der Junge wieder vollständig genesen.