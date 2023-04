Harvard-Studie: In diesen Berufen sind Menschen am glücklichsten

Eine neue Studie der Harvard-Universität beleuchtet die Frage, welche Jobs die unglücklichsten der Welt sind und welche Maßnahmen zur Förderung der Arbeitszufriedenheit ergriffen werden könnten.



In der 85-jährigen Studie nahmen rund 700 Menschen weltweit teil und es stellte sich heraus, dass die Jobs ohne Team tatsächlich die Unglücklichsten sind. Die Forschung bestätigte, dass Teamarbeit für die Produktivität und die Moral der Mitarbeiter unerlässlich ist, was kaum überraschend ist.

Die Studie gilt als eine der langlebigsten Untersuchungen über Glück und die Balance zwischen Arbeit und Privatleben.

„Kein Mensch ist eine Insel“

Die Wirtschaftszeitung berichtete, dass Professor Robert Waldinger, der die Studie leitete, kommentierte: „Kein Mensch ist eine Insel“. Er argumentierte, dass Jobs, die wenig oder gar keine menschliche Interaktion erfordern, keine Gelegenheit bieten, Kontakt zu Gleichaltrigen aufzubauen.



Mitarbeiter, die sich einsam fühlen, sind am unglücklichsten. Waldinger glaubt, dass die Verbundenheit mit Menschen die Arbeitszufriedenheit fördert und dazu beiträgt, dass Menschen besser zusammenarbeiten.

Bei Jobs in Branchen wie Lebensmittelzustellung und Einzelhandelsdienstleistungen, die aufgrund der Corona-Pandemie immer häufiger in Home Office ausgeführt werden, ist Einsamkeit am Arbeitsplatz eine wachsende Sorge.

Die Studie ergab auch, dass Berufe im Dienstleistungsbereich, bei denen Mitarbeiter sich mit wütenden Kunden auseinandersetzen, aufgrund des hohen Stressniveaus und des Mangels an Interaktion mit Kollegen zu Depressionen führen können.



Laut Experten kann die Pflege guter Beziehungen zu Kollegen die Arbeitszufriedenheit erhöhen und Stress abbauen. Mitarbeiter sollten nach Partnern suchen, die ihre Interessen teilen, und Freizeitaktivitäten wie das Lesen von Büchern oder Spielen miteinander teilen. Eine Arbeitsumgebung mit Teamarbeit und einem guten Arbeitsklima trägt dazu bei, dass Mitarbeiter nicht genervt und unglücklich von der Arbeit nach Hause kommen.