Frau kündigt Job mit 91.000 Euro Gehalt, weil sie im Homeoffice bleiben wollte

Eine 53-jährige Frau namens Felicia hat beschlossen, ihren Job mit einem Gehalt von über 91.000 Euro pro Jahr zu kündigen, nachdem von ihr verlangt wurde, wieder in Vollzeit ins Büro zu kommen, berichtet Insider.



Während der Covid-19-Pandemie 2020 haben viele Arbeitgeber „Remote Work“ eingeführt oder ein sogenanntes Hybridmodell angeboten, bei dem einige Tage von zu Hause aus und andere im Büro gearbeitet werden können. Einigen Mitarbeitern wurde jedoch gesagt, dass sie wieder vollständig ins Büro zurückkehren müssen, was für Felicia ausreichte, um zu kündigen.



Felicia arbeitete in Arizona als Administratorin im Hybridmodell, mit zwei Tagen im Büro und drei von zu Hause aus. Sie sagte gegenüber Insider, sie habe herausgefunden, dass sie „viel mehr Arbeit“ erledigt hat, als sie von zu Hause aus arbeitete, weil es im Büro „zu viele Ablenkungen und Unterbrechungen“ gab.



Nach etwa einem Monat mit der Anforderung, von Büro aus zu arbeiten, hat Felicia beschlossen zu kündigen. Eines Tages steckte sie im Verkehr auf dem Weg ins Büro fest und erkannte, dass dies nicht mehr für sie funktioniert. „Ich weiß, wie ich meinen Job machen soll. Ich muss nicht im Büro sein, um meinen Job zu machen. Ich wusste nur, dass ich nicht wieder zurückkehren wollte zu dem, wie ich mich zuvor gefühlt habe“, sagte sie. „Ich habe meinen Job mit einem Gehalt von über 100.000 Dollar pro Jahr verlassen und nach Stellen gesucht, die Hybridoptionen bieten, um ein Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben zu finden“, fügte sie hinzu.



Felicia sagt, dass sie nicht die einzige Person von ihrem alten Arbeitsplatz ist, die für einen neuen Job mit Remote-Optionen gegangen ist. Sie ist bereit, einen schlechter bezahlten Job anzunehmen, solange sie die Möglichkeit hat, hybrid zu arbeiten, was ihr hilft, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben zu finden.