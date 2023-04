Mann überlebt Sturz aus 19. Stock auf geparktes Auto (VIDEO)

Ein betrunkener Mann in Woronesch, Russland, überlebte einen Sturz aus dem 19. Stock, indem er direkt auf das Dach eines geparkten Nissan X-Trail fiel, das er zerstörte.



Er stand auf und ging einfach zum Krankenwagen, der am Tatort ankam. Der Vorfall wurde von örtlichen Rettungsdiensten bestätigt. Ein Video zeigt, wie der Mann von den Rettungskräften aus dem Wrack des Fahrzeugs gerettet wird. Der Überlebende, der anscheinend keine Verletzungen erlitten hat, wischte das Glas ab, bevor er in den Krankenwagen stieg.

Laut Sputnik News sah er gut aus, als wäre nichts passiert. Einige Einwohner behaupten auf sozialen Medien, dass der Mann betrunken war und anscheinend sogar auf dem Weg ins Krankenhaus sang. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, obwohl er keine offensichtlichen Verletzungen hatte.