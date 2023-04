RAF Camora gestürzt: Österreicherin & Serbe erobern 1. Platz der Austro-Charts

Immer mehr Deutschrap und Balkanlieder sind ganz oben in den YouTube-Charts zu finden. (KOSMO berichtete). Nun schaffte es ein Balkan-Duett, RAF Camora und Luciano vom ersten Platz zu stoßen.

Der Wiener Rapper RAF Camora und Luciano überraschen mit einem Feature und alle Fans rasten aus. Das Lied „All night“ belegte bis gestern in Österreich den ersten Platz! Nun wurde dieser mit einem Balkan-Duett vom Thron gestürzt.

Neben Sänger Mihajlo Veruović besser bekannt als Voyage, Breskvica oder Nucci, ist auch die Newcomerin Marina Pezerovic Zera von der Musikszene gar nicht mehr wegzudenken. Die junge Sängerin der “Generacija Z” feiert ihren großen Erfolg in Österreich und am Balkan. Im vergangenen Jahr brachte sie zahlreiche Hits raus. Neben ihren Feature mit Rasta “Broj” und Nummer Eins Hit „Baraba“ und „Kalasi“ bringt Zera von da an nur noch Hit-Banger raus. Die gebürtige Österreicherin baut öfters in den Balkan-Lyrics auch deutsche Sätze ein und genau das gefällt der Diaspora umso mehr.

Das neue Duett „Tvoje ime” mit dem 26-jährigen Milos Stojkovic besser bekannt als Henny hat einen Touch von Turbofolk. Henny war vor seinen Nummer-Eins-Hits, bei Zvezde Granda. Ende 2022 schaffte er es mit Breskvica in weniger als 48 Stunden auf den ersten Platz in Österreich zu klettern. „Sava i Dunav“ war damals das Duett des Jahres, welche junge und alte Personen auch jetzt noch gerne hören.

Klickzahlen explodieren auf Youtube

Die Musikkarriere der beiden Sänger geht steil nach oben! Seit knapp einer Woche explodieren auf Youtube die Klickzahlen. Einen großen Teil der Klicks bekommen die jungen Interpreten anscheinend aus Österreich. Das Lied schaffte es auf Platz 1 zu klettern.

Alles was die junge Sängerin veröffentlicht, wird zum Hit. Das neue Lied verschafft einen Ohrwurm, regt alle zum tanzen an und erfreut sich großer Beliebtheit.