Tragischer Schulausflug: Teenager stürzt aus dem fünften Stock und stirbt

Siebzehnjähriger Maturant aus Porec (Kroatien), M.B., starb in der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, auf seiner Abschlussfahrt nach Prag.

Die Ermittlungen gehen weiter und es wurde ein offizieller Bericht darüber veröffentlicht, was in der Nacht von Freitag auf Samstag im 5. Stock eines Nachtclubs im Zentrum von Prag passiert ist. Zudem wird psychologische Unterstützung für Familien, Schüler und Lehrer bereitgestellt.

„Die Polizei stellte anhand von Augenzeugen fest, dass es sich um einen Unfall handelte. Der junge Mann sprang auf dem Balkon neben dem Restaurant im fünften Stock über den Zaun und wollte höchstwahrscheinlich einen „Parkour Trick“ vorführen. Bei diesem Sprung fiel er durch eine offene Stelle“, sagte Botschafterin Ljiljana Pancirov gegenüber dem kroatischen Sender HRT.

Sie fügte hinzu, dass die Autopsie sehr bald abgeschlossen sein wird, da es sich um einen Unfall handelte, und dass es möglich sein wird, die Rückführung des Leichnams des jungen Mannes nach Kroatien ab morgen zu organisieren.

Das Ministerium für Wissenschaft und Bildung (MZO) teilte am Samstag mit, man stehe in Kontakt mit der kroatischen Botschaft in Prag und dem Schuldirektor und habe das Kriseninterventionsverfahren eingeleitet. Laut dem Direktor des Gymnasiums Mate Balota, Kresimir Bronic, hat am Sonntagmorgen mit den Lehrern und Leitern gesprochen, die auf der Reise waren, aber er will die Einzelheiten des Gesprächs nicht offenlegen, bis er einen offiziellen Bericht erhält.

„Im Moment habe ich nur mündliche Informationen darüber, was passiert ist, und bis es offiziell bestätigt ist, werde ich keine Informationen geben“, sagte der Direktor. Er fügte hinzu, dass wegen dieses tragischen Ereignisses ein Kriseninterventionsteam eingesetzt wurde und dass die Schüler und Eltern dieser Klasse aus Umag ab Montag die notwendige psychologische Hilfe erhalten werden.