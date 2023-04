Futsal-Rekordmeister Stella Rossa erkämpfen 3. Final-Spiel

Rekordmeister Stella Rossa spielte am Wochenende das zweite Final-Spiel gegen Diamant Linz in Simmering. Nun steht ein drittes Final-Spiel an.

Am Sonntag spielte der Futsal-Rekordmeister Stella Rossa gegen Diamant Linz. Es war das zweite Finalspiel um den österreichischen Futsal-Titel. Im Best-Of-Three-Spielmodus schlug Stella Rossa dann am Wochenende zurück und erkämpfte sich ein drittes Final-Spiel. Mit unfassbaren 7:3 konnte Stella Rossa überzeugen und Diamant Linz übertrumpfen.

Mit je zwei Treffern konnten die Söhne der ehemaligen Austria-Wien-Kicker Thomas Flögel und Herbert Gager (Alec Flögel und Manuel Gager) ihren Beitrag zum dritten Final-Spiel leisten. Dabei spielt man im Futsal den Best-Of-Three-Modus. Aus drei Spielen müssen also mindestens zwei gewonnen werden, um sich den Titel zu holen.

Kommendes Wochenende wird der Futsal-Titel daher in Linz entschieden.