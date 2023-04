11-Jährige und 14-Jährige in Wien vergewaltigt und gefilmt

Eine 14-jährige und ihre 11-jährige Freundin sollen in einer Wohnung in Wien-Meidling sexuell missbraucht worden sein, und ein 17-jähriger Junge wird verdächtigt, dafür verantwortlich zu sein.

Seit Dienstag muss sich ein 17-jähriger vor Gericht in Wien wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen verantworten. Der Vorfall soll sich im November 2022 in einer Wohnung im 12. Gemeindebezirk ereignet haben, wo der junge Mann beschuldigt wird, eine 14-jährige Mädchen missbraucht zu haben. Berichten zufolge wurde auch ihre 11-jährige Freundin mutmaßlich vergewaltigt.

Laut Berichten wollten die beiden Mädchenvon einem Iraker Drogen kaufen, nachdem sie bereits am Vortag von einem 18-Jährigen eine Ecstasy-Tablette erhalten und eingenommen hatten. Es wird berichtet, dass die Mädchen erneut Drogen zu sich nehmen wollten und deshalb den jungen Mann kontaktierten. Dies geht aus einem Bericht des „ORF Wien“ hervor.

Berichten zufolge soll es zwischen der 14-jährigen Jugendlichen und dem 18-jährigen Verdächtigen zu einem angeblichen Deal gekommen sein, wonach sie Ecstasy gegen Sex eintauschen wollten. Der 18-jährige Verdächtige soll daraufhin die beiden Mädchen in seine Wohnung in Meidling gelockt haben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich auch der 17-jährige Österreicher in der Wohnung, der nun vor Gericht angeklagt ist.

Mädchen flüchtet

Dem 17-jährigen Angeklagten soll vorgeworfen werden, die 14-jährige sexuell missbraucht und die mutmaßliche Vergewaltigung der 11-jährigen Freundin durch den Iraker gefilmt zu haben. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu eineinhalb Jahren.

Der 18-jährige Freund des 17-jährigen Angeklagten soll ebenfalls vor Gericht stehen. Sein Prozess soll in etwa zwei Wochen beginnen. Bei einem Schuldspruch drohen ihm entsprechende Konsequenzen. Wenn der Iraker für den schweren sexuellen Missbrauch von Minderjährigen verurteilt wird, könnte er für ein bis zu zehn Jahren ins Gefängnis kommen.