12-jähriges Mädchen erstochen: Grund war ein Streit auf TikTok

Ein schrecklicher Mord erschüttert Freudenberg in Nordrhein-Westfalen: Die 12-jährige Louise wurde 32 Mal erstochen. Ihre beste Freundin und andere Gleichaltrige stehen unter Verdacht und sind inzwischen vom Jugendamt übernommen worden.

Deutsche Medien veröffentlichten neue Details des schrecklichen Mordes, der den Ort Freudenberg in Nordrhein-Westfalen erschütterte. Zwei Schulkameradinnen sollen für den Tod von Louise verantwortlich sein. Eine von ihnen war sogar ihre beste Freundin.

Louise soll bei ihrer besten Freundin übernachtet haben und am nächsten Tag gingen sie in den Wald. Eine weitere Freundin soll sie begleitet haben. Angeblich haben die Mädchen Louise als Rache für einen Streit auf der sozialen Plattform TikTok im Wald getötet. Deutsche Medien berichten, dass Louise Mobbing erlebt hat, bevor sie ermordet wurde. Nach dem Verbrechen sollen die Mädchen, Luises Eltern angerufen haben, um ihnen mitzuteilen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen.

Ihr Verschwinden wurde erst am Samstag gemeldet, und ihre Leiche wurde am Sonntagmorgen im Wald gefunden. Schockierte Freunde und andere Einwohner hinterließen Blumen und Laternen an der Stelle, an der sie tot gefunden wurde.

Konsequenzen für die Mädchen

Die Mädchen sind noch nicht alt genug, um strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen zu werden. Derzeit befinden sie sich unter der Aufsicht des Jugendamts.