13. Todestag: So wurde Ksenija Pajcin von ihrem Lover ermordet

Die Sängerin Ksenija Pajcin und ihr Freund, Model Filip Kapisoda, wurden am 16. März 2010 tot in der Wohnung ihrer Mutter in Belgrad aufgefunden.

Die Nachricht erschütterte die Öffentlichkeit sowohl Serbien als auch die ganze Region. Auch nach 13 Jahren wird über diesen Fall immer noch gesprochen, vor allem in den sozialen Medien.

Auf TikTok ist nämlich ein Foto der Rekonstruktion des Mordes an Pajcin und des Selbstmords von Kapisoda aufgetaucht, das die Position zweier lebloser Körper in einer Wohnung in Vozdovac zeigt. Ksenija Pajcin wurde direkt vor ihrer Wohnung getötet, nachdem sie sich mit ihrem Freund Filip Kapisoda gestritten hatte. Die Medien erfuhren, dass Ksenija nach dem Streit bereits ihre Jacke angezogen hatte und an der Ausgangstür stand, als Filip ihr mit einer Waffe in den Kopf schoss.

Keinen Waffenschein

Nachdem er Ksenija getötet hatte, ging Filip in den Raum und schoss sich in den Mund.

Es wird angenommen, dass Filip selbst die Waffe, mit der er Ksenija getötet hat und dann sich selbst, in die Wohnung gebracht hatte. Von der Polizei ist bekannt, dass er keinen Waffenschein hatte.

Freunde und Bekannte von Ksenija und Filip bezeichneten ihre Beziehung als fatal. Sie stritten sich oft, und es wird spekuliert, dass der Grund für den letzten tragischen Streit Ksenijas Entscheidung war, ihr Kind abzutreiben.

Weitere Details

Ksenijas bester Freund, Goran Stojicevic Karamela, verriet den Medien, dass Kapisoda am Sonntagabend, als das Paar wieder einen Streit hatte, sagte, dass er ohne Ksenija nicht leben könne und dass er sich umbringen würde, wenn sie ihn verlassen würde. Zwei Tage später tötete er in der Niksicka 6 in Belgrad seine Partnerin und dann sich selbst.

Stojicevic erzählte, wie sich die auf tragische Weise verstorbenen Partner sehr liebten und heiraten wollten, aber Ksenija störte seine starke Eifersucht, weshalb sie sich damals von ihm trennte.

Nach bisherigen Polizeiangaben ging dem Mord ein Streit voraus. Irgendwann beschloss Ksenija, die Wohnung zu verlassen, was aus der Tatsache geschlossen wird, dass sie mit einer Jacke gefunden wurde. Filip versuchte offenbar, sie aufzuhalten, und als er scheiterte, schoss er ihr mit einer Waffe in den Kopf. Danach ging er in das Zimmer und beging Selbstmord.

Ksenijas Mutter, die bei der Sängerin lebte, fand die Leichen gegen 18 Uhr.