15-Jähriger: Heldenhafte Straßenreparateur ohne Unterstützung von Behörden

Enes (15) aus Johovica in Bosnien und Herzegowina hat sich dazu entschieden, eine Schotterstraße am Grenzübergang Bogovolja – Hadzin Potok selbst zu reparieren. Mit seinem eigenen Geld hat er eine Rüttelplatte gemietet, um den Sand zu verdichten und die Straße zu reparieren.

Die kommunalen Behörden der Gemeinde Cazin, die für die Instandhaltung dieser Straße zuständig ist, haben seit Jahren nicht auf die Bitten reagiert, dass die Straße vom Grenzübergang bis zum Dorf Sturlic, dem ersten bewohnten Ort in Bosnien und Herzegowina, repariert wird. Enes hat die Löcher in der Schotterstraße mit schwarzem Sand aufgefüllt, der Wasser aufnimmt, und mit seinem eigenen Geld eine Rüttelplatte gemietet, um den Sand zu verdichten und die Straße zu reparieren, so dass sie, wie er sagt, jetzt fast wie Asphalt aussieht.

„Ich habe die Strecke zwischen Sturlic und der Grenze Hadzin Potok komplett fertiggestellt, es sind ca. 320 Meter Schotter. Ich habe schwarzen Sand aufgeschüttet, der Wasser aufnimmt. Die Schicht ist ziemlich dick, denn heute kam die Rüttelplatte, die ich bezahlt habe, um den Sand zu verdichten, damit die Schotterstraße fast wie Asphalt aussieht“, sagte Enes.

Er fügte hinzu, dass ihm die Leute dankbar sind, dass er die Straße in Stand hält, da sie jetzt teure Autos fahren können, die sich auf den Löchern nicht mehr so schnell zerstören. „Ich habe bemerkt, dass einige aus der EU Müll neben der Straße von Sturlić bis zur Grenze werfen, und das ist nicht in Ordnung. Lasst uns die Natur schützen, denn sie ist unser Leben“, sagte Enes gegenüber GP Maljevac.

Appell an die Autofahrer

Zum Schluss sagte Enes, dass er wünscht, dass die Leute langsamer fahren, damit sie ihn nicht neben der Straße treffen. „Ich wünsche allen eine gute Reise. Herzliche Grüße, Enes“, schloss er.