Mann repariert Auto in Bosnien und muss 500 Euro Strafe zahlen

Ein kroatischer Staatsbürger wurde an der Grenze zu Kroatien bestraft, weil er sein Auto in Bosnien und Herzegowina repariert hatte. Seine Strafe: 481 Euro. Was war der Grund für die Bestrafung?

Ein verärgerter Fahrer wurde an der kroatischen Grenze mit einer Strafe in Höhe von 500 Euro konfrontiert, da er sein Fahrzeug in Bosnien und Herzegowina reparieren ließ, nachdem es dort einen Defekt aufwies.

Der Mann, der übrigens ein kroatischer Staatsbürger ist, verweilte über das Wochenende in Bosnien und Herzegowina. Dort gab es einen Defekt an seinem Fahrzeug. „Der Zahnriemen ist gerissen und ich konnte nicht weiterfahren. Dies erfordert eine größere Reparatur am Fahrzeug“, sagt der Fahrer und fügt hinzu: „Um zurückkehren zu können, suchte ich mir einen Mechaniker, der mein Auto reparierte.“

„Beim Grenzübertritt wurde ich von einem Zollbeamten befragt und gab an, dass ich keine zu deklarierenden Gegenstände mit mir führte, weshalb ich auch nichts angegeben habe. Allerdings fand der Beamte eine Rechnung, die ich vor der Reparatur meines Fahrzeugs nicht offen gelegt hatte. Zu meinem Unwissenheit war es ein Verstoß gegen die Zollvorschriften, das reparierte Auto mit neu installierten Teilen zu führen. Plötzlich wurde ich behandelt, als ob ich illegal Drogen transportierte, anstatt gebrauchte Autoteile, die für den Betrieb meines Fahrzeugs unbedingt notwendig sind.“

481 Euro Strafe

Der Mann hat sich schuldig gemacht, indem er keine Zollerklärung für die eingebauten Autoteile in seinem PKW eingereicht hat. Als Beweis dient die Rechnung, die im Fahrzeug gefunden wurde, heißt es in der Verwarnung.

„Also wurde ich bestraft, weil es nach ihrer Aussage so aussieht, als ob ich schon installierte Autoteile schmuggeln würde. Die Strafe betrug 481 Euro“, sagt der schockierte Fahrer für das Portal Gpmaljevac.com.