Penis-Streit in der Sauna eskaliert: Mann wegen Scherz 11 Mal niedergestochen

Ein Deutscher wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, nachdem er elf Mal auf seinen Freund eingestochen hatte, weil dieser in der Sauna die Größe seines Geschlechtsteils verspottet hatte.

Gestern wurde in Paderborn, Deutschland bekannt gegeben, dass ein 29-jähriger Angeklagter, dessen Name nicht genannt wurde, seinen 37-jährigen Freund im vergangenen Jahr am 3. April mit einem Messer erstochen haben soll.

Demnach trafen sich der Angeklagte und sein Schwager (39) im Haus des Opfers, wo sie in den frühen Morgenstunden des Tages beschlossen, die Sauna im Haus des Gastgebers zu besuchen. Bei dem Treffen sollen alle drei bereits in beträchtlichem Maße alkoholisiert gewesen sein.

Wie aus dem Bericht des deutschen Zeitung „Bild am Sonntag“ hervorgeht, soll ein Zwischenfall in der Sauna dazu geführt haben, dass der Gastgeber und sein Freund in einen Kampf gerieten, der sich schließlich in eine „hitze Diskussion über die Größe ihrer Genitalien“ entwickelte.

Ein dritter Mann, der anwesend war, trennte die kämpfenden Männer und begleitete anschließend seinen Schwager gegen 7:15 Uhr morgens zurück in ihr Nachbarhaus.

Kampf endet in 11 Messerstichen

Der 29-Jährige, der aufgrund einer Auseinandersetzung seine Emotionen nicht im Griff hatte, kehrte nach zwei Stunden zurück und stach nach erneutem Streit 11 Mal auf sein Opfer ein.

Das Opfer erlitt schwerwiegende Verletzungen an der linken Lunge und Hand und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Angreifer wurde daraufhin verhaftet und ihm wurde auch zwei Stunden nach dem Vorfall ein Blutalkoholtest durchgeführt, bei dem ein Wert von 2,9 Promille festgestellt wurde.

Schließlich wurde der Täter wegen „gefährlicher Körperverletzung“ angeklagt und erhielt eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren, nachdem er seine Schuld eingestand und eine Entschädigung von 10.000 Euro an das Opfer zahlte, wie die Daily Mail berichtet.