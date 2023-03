Serbische Ärzte führten erfolgreich eine Eierstock-Transplantation durch  

Eine Schwester, die Mutter geworden ist, gab einen Teil ihrer Eierstöcke ihrer Schwester, die keine Kinder hat. Die Zwillinge erholen sich gut nach dem medizinischen Eingriff.

Es ist die erste Ovarialtransplantation in Serbien, der Region, aber auch außerhalb der Grenzen Amerikas.

„Alles verlief gut, wir haben kürzlich diese Transplantation zwischen zwei eineiigen Zwillingsschwestern durchgeführt, von denen eine schon mit Anfang dreißig in die vorzeitige Menopause ging und kinderlos geblieben ist. Die andere Schwester hat bereits zwei Kinder zur Welt gebracht und nun gab sie ihrer Schwester einen Teil ihrer Eierstöcke, damit sie ihre Hormonfunktion wiederherstellen und ein Kind gebären kann“, erklärte der Gynäkologe und Experte für Reproduktionsmedizin, Prof. Dr. Milan Milenkovic.

Ihm zufolge wird erwartet, dass sie Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres schwanger werden könnte. Es ist ein bekanntes Phänomen bei eineiigen Zwillingen, dass einer von ihnen vorzeitig in die Wechseljahre kommen kann, weil sich ihr Embryo viel früher teilte und die meisten Eizellen im anderen Zwilling landen.

„Dies ist die erste Ovarialtransplantation in unserem Land und die erste Transplantation zwischen eineiigen Zwillingen, die außerhalb Amerikas durchgeführt wurde. In den USA wurde der Eingriff bei einem Dutzend Patienten durchgeführt und alle hatten Kinder, aber in Europa und dem Rest der Welt noch nie“, betonte Milenkovic.

Schnelle Genesung

Die Genesung der Patientin verläuft schnell, die Operation und der postoperative Verlauf verliefen gut und nun kehrt die Hormonfunktion zurück.

„Unsere Visionen beginnen sich zu verwirklichen. Ich kenne Professor Milenkovic seit 20 Jahren, und davon träumen wir seit Anfang des Jahrhunderts. Ich möchte nur sagen, dass die Visionen von uns allen wahr werden können, wenn wir arbeiten, kooperieren und alle unsere Potenziale einbeziehen, um ein Ziel zu erreichen“, sagte der Urogenitalchirurg Prof. Dr. Miroslav Djordjevic.

Vor sechs Jahren wurde in Serbien zum ersten Mal eine Gebärmuttertransplantation durchgeführt, bei eineiigen Zwillingen eine Hodentransplantation und jetzt eine Eierstock-Transplantation.

Jahrzehntelange Vorbereitung

„Wir sind ein besonderes Land der Welt, in dem sich die Transplantation von Reproduktionsorganen als sehr erfolgreich erwiesen hat. Wir hatten das Glück, dass es sich bei den Patienten in allen drei Fällen um eineiige Zwillinge handelte und wir keine ziemlich schwere immunsuppressive Therapie einschließen mussten, die gegen eine Abstoßung notwendig ist“, erklärte Djordjevic.

Er erklärte, dass all diese Projekte und Operationen über Jahre, sogar Jahrzehnte vorbereitet werden. „Milan weiß sehr gut, was er durchgemacht hat, als er die Gebärmuttertransplantation in Göteborg perfektionierte. Sie begannen mit Mäusen und kamen an den Punkt, an dem sie an lebenden Menschen arbeiten konnten. Ich bin derzeit Projektleiter beim Projekt, in dem wir uns auf eine Penistransplantation vorbereiten, aber im Moment arbeiten wir am Institut für Gerichtsmedizin an Leichenstudien“, sagte Djordjevic.

„Wir trainieren all diese Techniken, damit es keinen Mangel gibt. Sobald man den Operationssaal betritt, gibt es keinen Ausweg mehr. Wir müssen erfolgreich arbeiten, und dazu müssen wir vorbereitet sein“, schloss Djordjevic.