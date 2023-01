Achtjährige Schwester will Rückenmark für krebskranken Bruder spenden

Der kleine Milos Celap (7) aus Novi Sad leidet an akuter lymphoblastischer Leukämie. Die Familie dachte, er habe den Kampf gewonnen, aber die heimtückische Krankheit kehrte zurück. Die Rettung für Milos ist eine Transplantation, die in Italien durchgeführt wird, und die Spenderin wird seine tapfere Schwester Visnja sein. Sie seien unzertrennlich, als wären sie Zwillinge, schreibt das Balkan-Medium Kurir.

Visnja ist acht Jahre alt, geht zur Schule und trainiert Volleyball. Sie weiß, dass sie ihn retten kann. Sie sagte Ja, ohne einen Moment nachzudenken und fragte nicht einmal, ob es weh tun würde. Und es wird weh tun. Aber das ist der kleinen Heldin auch egal.

Die Probleme der Familie Celap aus Novi Sad begannen im Mai 2021. Sie dachten, dass Milos nur eine Erkältung hatte, aber Bluttests zeigten einen bitteren Feind.

„Die Ärzte sagten uns dann, dass etwas mit dem Blutbild nicht stimmte. Sie wiederholten die Befunde und sagten, dass das Kind ins Krankenhaus musste. In einem Krankenhaus sagte man uns, dass es ihm gut gehe, und im anderen sahen die Ärzte sofort, worum es ging. Das Verhältnis von Leukozyten zu Blutplättchen zeigte, dass es sich um ein Blutproblem handeln könnte, was auf eine mögliche Leukämie hinweist. Die Befunde des Knochenmarks bestätigten die Vermutungen – die Diagnose lautete akute lymphoblastische Leukämie“, sagte der Vater des Jungen, Nemanja, gegenüber Kurir.

Die Ärzte begannen mit der Behandlung in Novi Sad und setzten sie in der Klinik Tirsova fort. Es wurde mit einer Chemotherapie begonnen. Obwohl alles schwer verträglich war, ging der Junge gut damit um. Er kehrte danach zum normalen Leben, zum Alltag zurück. Er ging zur Schule. Jedoch hat er nur einen Monat auf der Schulbank gesessen als er eine Erkältung bekam, die lange andauerte…

„Die Blutwerte waren gut, aber er klagte zuerst über Schmerzen im Arm und dann über Schmerzen in den Beinen. Wir konnten erraten, was es war. Und tatsächlich bestätigten die Befunde, dass die Krankheit zurückgekehrt war. Die Ärzte sagten, er brauche eine Knochenmarktransplantation. Es wurde gesagt, dass es am besten wäre, ihm Knochenmark von einem verwandten Spender zu geben, also wurde eine Probe von seiner Schwester genommen. Die Übereinstimmung ist zu 100 Prozent und die Transplantation wird am 7. März in Italien durchgeführt“, sagte der Vater.

Sie stehen bereits in Kontakt mit einigen Krankenhäusern, wahrscheinlich wird er im italienischen Krankenhaus in Monza operiert. Für diese Operation benötigt die Familie 300.000 Euro, eine unerreichbare Summe für die Familie Celap, also sammeln sie das Geld über die Stiftung Budi human. Sie hoffen, es bis März bekommen zu können und glauben, dass sie zum normalen Leben zurückkehren könnten.

Jeder einzelne bringe ein sehr großes Opfer, erklärte der Vater. Kinder gehen nicht zur Schule, sie besuchen den Unterricht online. Sie gehen auch nicht zu Trainings und treffen sich mit niemandem, denn sie schützen sich vor Viren. Sie sind von allem isoliert, was Milos bedrohen könnte. Also sie tun alles, damit es ihm in Zukunft besser geht, schreibt Kurir.

„Milos ist derzeit im Krankenhaus, er ist dort mit seiner Mutter, weil er Fieber hatte. Wir hoffen, am Montag mit den Immuntherapien fortfahren zu können. Nachdem wir uns auf die Transplantation vorbereitet haben, muss er während der Vorbereitungen für die Operation im Krankenhaus bleiben. Er wird von seiner Schwester getrennt, doch am liebsten würde er jetzt mit ihr spielen. Aber wir sind bereit, diese Krankheit zu besiegen, damit alles wie früher wird, als Milos gesund war“, schloss der Vater Nemanja mit einem Appell, um finanzielle Unterstützung.