Lajcak fordert Fokus auf Umsetzung des EU-Vorschlags

Miroslav Lajcak, der Sonderbeauftragte der EU für den Dialog zwischen Belgrad und Pristina, betonte, dass die EU bereiter ist für den Balkan als umgekehrt. Er stellte Kurti 15 inspirierende Modelle zur Verfügung, um eine Einigung über die Umsetzung des Anhangs des EU-Vorschlags zu erzielen.

Auf einem vom italienischen Institut für internationale politische Studien organisierten Online-Forum betonte Miroslav Lajcak, Sonderbeauftragter der EU für den Dialog zwischen Belgrad und Pristina, dass die EU nun wohl eher bereit ist für den Balkan als umgekehrt. Die geopolitische Lage habe sich verändert und die Rolle der EU auf dem Westbalkan sei strategischer und politischer geworden.

„Es ist sehr wichtig, dass wir die Botschaft vermitteln, dass die EU jetzt für den Balkan bereiter ist, wahrscheinlich mehr als der Balkan für die EU bereit ist, so dass es von entscheidender Bedeutung ist zu verstehen, dass die Türen jetzt wieder offen sind“, sagte Lajčak auf der Online-Konferenz „Europa und Russland an der Balkanfront“.

Lajčak stellte Kurti 15 Modelle zur Inspiration zur Verfügung, aber die Antworten könnten in einem Dokument gefunden werden, das beide sehr gut kennen.

Treffen mit Vucic geplant

Miroslav Lajcak äußerte sich bezüglich des bevorstehenden Treffens der Führer Serbiens und des Kosovo in Ohrid dahingehend, dass die Annahme des EU-Vorschlags eine positive Botschaft darstellen würde. Weiterhin betonte er, dass es nun wichtig sei, den Fokus auf die Umsetzung des Anhangs zu legen, welches das zentrale Thema der Gespräche am Samstag, den 18. März sein wird.

„Da der Vertrag akzeptiert wurde, konzentrieren wir uns auf die Anwendung des Anhangs, der der Schlüssel ist. Um den Vertrag zu implementieren, müssen jetzt die Reihenfolge der nächsten Schritte, die Fristen und was jeder tun muss, festgelegt werden“, sagte Lajcak.

Darüber hinaus erklärte er, dass sein Ziel während seines letzten Besuchs in Pristina und Belgrad darin bestand, die Ansichten beider Seiten anzuhören. Aufgrund dessen, was er gehört hat, soll nun vor dem Treffen zwischen dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und dem Premierminister von Kosovo in Ohrid eine „neue konsolidierte Version des Anhangs auf der Grundlage des Originaltextes“ vorbereitet werden.

„Das sollte die Basis unserer Diskussionen in Ohrid sein. Wenn wir eine Einigung über diesen Anhang erzielen, ist die Arbeit erledigt“, resümierte Lajcak.