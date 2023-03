Bosnier heiratet fremde Frau, um in Deutschland bleiben zu können

Im Wunsch nach einem besseren Leben und in Würde entschließen sich viele, ihr Leben in einem mehr entwickelten Land zu beginnen. Der Weg des Aufbruchs kann sehr dornig sein, aber es hängt von uns ab, ob wir die Hindernisse auf dem Weg mit einem Lächeln im Gesicht annehmen oder nicht.

„Ich bin in Armut aufgewachsen, mein Vater war allein, wir waren vier Kinder. In der Schule haben andere Kinder in der großen Pause Sandwiches gegessen, und ich habe zugesehen“, das sind die Worte von Vlado Ivanovic (53) aus Tuzla, der sich vor dreißig Jahren entschied, ein neues Leben in Deutschland mit Hilfe einer älteren Frau aus Mostar zu beginnen, die, wie er sagte, viel für die Hilfe verlangte.

1993 gab Vlado nämlich seinen Polizeijob in Pula auf und zog nach Deutschland. Wie so oft hat er dann wegen der Aufenthaltsbewilligung eine Deutsche geheiratet. Nachdem Vlado seine echte Frau verlassen hatte, musste er mit seiner neuen viele Hindernisse überwinden. So verlangte beispielsweise die Deutsche, zusätzlich zu den bezahlten Bewilligungen eine Hochzeit zu arrangieren.

Ehe dauert fünf Jahre lang

In einer Ehe, die fünf Jahre dauerte, gelang es Vlado, seine damalige Frau auf ihren Wunsch hin nach Bosnien zu bringen.

„Sie hat verlangt, dass ich sie nach Bosnien fahre. Ich überlegte, wohin ich sie bringen soll, denn ich hatte dort nur ein kleines Lehmhaus und schämte mich dafür. Aber sie war hartnäckig in ihrem Wunsch, Bosnien zu besuchen. Ich erinnere mich, wir kamen an, es war Sommer, August. Ich habe im Hof in einer Badehose ​​geduscht, das war damals normal. Ich habe mich fertig gemacht und wollte den Rasen mähen. Doch dann hörte ich meine arme Mutter schreien: ‚Vlado, Vlado, was hast du mir hergebracht‘. Ich fragte mich, was los ist. Ließ alles stehen und rannte. Dann sah ich sie mitten auf dem Hof ​​nackt baden. Die Nachbarn hatten was zu sehen. Das Schlimmste ist, dass ich sie später an einen nahe gelegenen Strand brachte und sie zog sich wieder nackt aus“, erinnerte sich Vlado an die lustige Geschichte mit der Deutschen.

Problem aufgetaucht

Obwohl er nicht vorhatte, lange bei ihr zu bleiben, tauchte ein Problem bei dieser arrangierten Ehe auf, als sich eine Frau aus Mostar einmischte, die ihm eigentlich half, mit dieser Deutschen zusammenzukommen. Sie verlangte plötzlich von ihm mehr als nur die Freundschaft.

„Wenn ich kein Verhältnis mit ihr habe, wird sie meine Ehe mit der Deutschen zerstören, drohte sie. So musste ich etwas mit ihr anfangen, um in Deutschland bleiben zu können. Nämlich, ich kam zu ihr und wollte mich für alles bedanken, ich habe Alkohol mitgebracht, doch ich wusste nicht, dass sie auch trinkt. Sie hat es in einer Stunde ausgetrunken. So betrunken fing sie an mir zu drohen und verlangte Geschlechtsverkehr mit mir“, erzählte er dem YouTube-Kanal Auslenderi.

Vlado sagte, dass sein nicht so einfaches Leben von Frauen und der Musik geprägt war und dass er sie am meisten liebt. Er hat vier Ehen hinter sich und mit jeder Frau zwei Kinder. Nur mit der Deutschen hatte er keine Kinder, aber von ihr bekam er die Aufenthaltsbewilligung und eine Chance auf ein besseres Leben.

„Als jemand, der 53 Jahre alt ist, kann ich sagen, dass das Leben gerade erst beginnt, bis jetzt war es eine Erfahrung, ein Kampf, und jetzt lebe ich für mich selbst und für meine Familie“, sagte Vlado, der als Lkw-Fahrer in Deutschland arbeitet und fügte hinzu, dass er viele Menschen aus seinem Heimatland eingestellt hat, aber auch bereit ist, jedem Menschen zu helfen, der auch im Leben kämpfen musste.