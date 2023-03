Rauferei zwischen bosnischen Politikern im Hotel (VIDEO)

Heute Morgen kam es im Hotel Holiday Inn zu einer Auseinandersetzung zwischen Halil Bajramovic und Sulejman Samardzic. Ein kürzlich veröffentlichtes Video belegt, dass Bajramovics Behauptung, er habe nicht angegriffen, unzutreffend ist. Das Video zeigt den Angriff deutlich. Auf dem Video ist deutlich zu erkennen wie er Samardžić physisch angreift.

„Halil Bajramovic hat heute Morgen bestritten, Sulejman Samardzic, physisch angegriffen zu haben. Seine Lüge wurde jedoch schnell durch die Veröffentlichung eines Videos widerlegt. Das Video zeigt eindeutig, wie Bajramovic ohne Rücksicht auf die offene Lifttür zuschlug und sogar versuchte, vor der Szene zu fliehen, bevor er von Rifet Hozanovic aufgehalten wurde.

Nach der Veröffentlichung des Angriffsvideos und anderer Aufnahmen ist jeder Kommentar überflüssig. Bajramovics Selbstentlarvung ist offensichtlich und bedarf keiner weiteren Erläuterung“, teilte NES BiH anlässlich des heutigen Vorfalls im Holiday Inn mit.

Halil Bajramovic war vor dem Vorfall im Hotel Holiday Inn Gast bei Newsnight. Später war er jedoch einer der Beteiligten eines Zusammenstoßes mit Sulejman Samardzic.

„Meine Handlung hatte nichts mit meinem heutigen Gastauftritt zu tun. Ich bin der Präsident des Ausschusses für Kriegs- und Invalidenfragen und eilte zu einer Sitzung, als ich den Aufzug betrat und ein iPad und ein iPhone in der Hand hielt. In demselben Aufzug betrat eine Person, die ich kaum kannte und mit der ich zuvor kritische Kommentare ausgetauscht hatte, da es für mich inakzeptabel war, dass jemand ohne die nötigen Qualifikationen Verhandlungen mit vier Ministern in der FBiH-Regierung führt. Als ich bemerkte, dass diese Person mit meinen NIP-Kollegen verhandelte, sah ich das als unannehmbar an und hatte meine Bedenken dazu bereits zuvor in meinen Organisationen geäußert. Nochmals betone ich, dass meine Handlung in keiner Weise mit meinem heutigen Gastauftritt zusammenhängt“, sagte Bajramovic.