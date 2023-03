Rache: Zwei Kinder töten Mitschülerin?

Ein schockierender Vorfall erschüttert Deutschland: Ein 12-jähriges Mädchen wurde Opfer eines gewalttätigen Verbrechens. Die Polizei vermutet, dass zwei Kinder aus dem Freundeskreis die Täter sind. Laut Obduktion starb das Kind an zahlreichen Messerwunden. Doch warum wurde das Mädchen getötet?

Am Samstagabend wurde die Polizei durch einen Notruf von Luiz‘ Eltern alarmiert, der von deren engster Freundin übermittelt wurde. Die Beamten vermuteten anfangs, dass das Mädchen vermisst war, jedoch ergaben sich während der Untersuchung gewisse Anhaltspunkte, welche daraufhin deuteten, dass ihr ein schreckliches Schicksal widerfahren war. Dies bestätigte sich, als um 12.30 Uhr ein Polizeihund den Leichnam des Mädchens auf einem Damm aufspürte.

Der Staatsanwalt sagte, dass die Beweise darauf hindeuten, dass nur zwei Kinder als Täter in Frage kommen. Obwohl die Beamten in der Nacht keine weiteren Hinweise in der Wildnis finden konnten, setzten sie die Suche am nächsten Morgen fort. Gleichzeitig wurden Freunde des vermissten Mädchens zur Polizeistation gebracht und von Verwandten begleitet. Dort wurden sie vernommen und mit den Beweismitteln konfrontiert, die während der Suche gefunden wurden. Die Kinder gestanden das Verbrechen. Aufgrund des Alters sind sie nicht strafrechtlich verantwortlich. Eine angemessene psychologische Betreuung wurde ihnen zuteil.

Auch während der Pressekonferenz suchten 30 Polizisten weiterhin den Weg vom Haus des Mädchens zu der Stelle, an der der Leichnam gefunden wurde. Die Suche nach der Mordwaffe blieb erfolglos.

Motiv des Verbrechens

Berichten des deutschen Portals Fokus zufolge, haben die Mädchen ihre Mitschülerin angeblich aus Rache getötet, nachdem es zuvor zu einem Streit gekommen war. Es bleibt unklar, ob Luiz in einem Wutanfall getötet wurde oder ob sie in eine Falle gelockt wurde, da die zahlreichen Messerstiche, die vom Sektor für Rechtsmedizin der Universität München auf ihrem Körper festgestellt wurden, auf eine tief verwurzelte Feindseligkeit hinweisen.