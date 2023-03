50 kg Rauschmittel: Serbe (22) in Wien festgenommen

Ein 22-jähriger Serbe wurde in Wien festgenommen, nachdem Polizeibeamte in seiner Wohnung 50 Kilogramm Drogen gefunden hatten. Bei der Durchsuchung wurden Amphetamine, Kokain und Marihuana entdeckt. Die Polizei vermutet, dass der Festgenommene für eine organisierte kriminelle Gruppe arbeitet.

Die Inspektoren fanden in einer Wohnung im Stadtzentrum einen jungen Mann serbischer Nationalität vor. Im Zuge einer gründlichen Durchsuchung wurden im Kühlschrank rund 50 Kilogramm unterschiedlicher Drogen aufgefunden, darunter 43,3 Kilogramm Amphetamin, 2,3 Kilogramm Kokain sowie etwa 4,5 Kilogramm Marihuana.

Am vergangenen Donnerstag wurde die besagte Maßnahme ausgeführt. Gemäß der Polizei handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen potentiellen Mitarbeiter einer organisierten kriminellen Vereinigung. Der Beschuldigte stellte die Amphetaminen in seiner Wohnung her.