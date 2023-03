Hanuma kocht: Französische Zwiebelsuppe

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Die Zwiebelsuppe ist in vielen Ländern verbreitet, doch am bekanntesten ist mit Sicherheit die französische bzw. Pariser Zwiebelsuppe. Aufgrund der günstigen Zutaten war sie lange Zeit ein Arme-Leute-Essen. Ich kenne diese Suppe seit meiner Kindheit. Danke, Mama, dass du so fortschrittlich warst und in den 90ern Spezialitäten aus aller Welt für uns zubereitet hast (die in vielen Haushalten erst viel später auf den Tisch kamen). Wir haben diese Suppe geliebt – kräftig, aromatisch mit knusprigem Käsebrot. Das war für uns ein Hit damals – und ist es bis heute geblieben.

Zutaten für 4 Personen

3 EL Sonnenblumenöl

500 g Zwiebeln (=ca. 4-5 Stück)

1 EL Mehl (=20 g)

1 gestr. EL Zucker (=10 g)

1 Msp. Backnatron (optional)

1 Liter Rinderbrühe

1-2 Lorbeerblätter

Salz, Pfeffer

Außerdem:

Weißbrot (ca. 200 g)

etwas Butter

Käse wie z.B Bergkäse, Mozzarella und Emmentaler

Zubereitung

1) Halbiert die geschälten Zwiebeln und schneidet sie in ca. 2-3 mm dicke Scheiben.

2) In einem Topf erhitzt ihr das Öl und schwitzt darin die Zwiebeln an. Dabei verwende ich die höchste Stufe, damit sie auch reichlich Farbe bekommen und ihr Aroma entfalten. Wenn sie glasig gedünstet sind, rührt ihr Zucker, Natron und Mehl ein (Natron ist optional, kitzelt aber die Süße aus den Zwiebeln heraus, wie auch der Zucker).

3) Löscht alles mit der Brühe ab und reduziert die Hitze (bei mir Stufe 6 von 9). Fügt das Lorbeerblatt hinzu und kocht die Suppe bei geschlossenem Deckel ca. 10 min lang. Würzt sie am Ende, nach Bedarf, noch mit Salz und Pfeffer.

4) Während sie kocht, bereitet ihr das Brot vor und da gibt es mehrere Optionen:

a) schneidet es in nicht allzu dicke Scheiben. Bestreicht sie mit etwas Butter, legt sie auf ein Backblech und backt sie für ca. 5-8 min im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Umluft oder 200 Grad O/U Hitze. Danach bestreut ihr jedes Stück mit Käse und gebt sie für weitere 5-8 min in den Ofen, bis der Käse geschmolzen ist und sie eine schöne Farbe angenommen haben. Füllt die Suppe in die Schüssel ein, legt das Brot hinein und sie ist bereit zum Verkosten.

b) bratet die bestrichenen Brotscheiben mit der Butterseite nach unten in einer Pfanne kurz an, bis sie Farbe angenommen haben. Wenn ihr die Suppe (in eine feuerfeste Schüssel!) eingefüllt habt, legt ihr eine Schnitte Brot drauf, bestreut sie mit Käse und gebt die Schüssel samt Brot und Käse in den Ofen bei Grillfunktion für ca. 2-3 min.

5) Fügt abschließend und nach Lust und Laune Kräuter (z.B Petersilie und Schnittlauch) hinzu.