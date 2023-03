Ryanair-Sommerflüge: Wer bis Freitag bucht, zahlt nur 29,99 Euro

In der Frage um den Rückkauf des Flughafens Klagenfurt durch das Land Kärnten herrscht weiterhin Ungewissheit. Währenddessen gibt es erfreuliche Neuigkeiten für Fluggäste: Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair hat angekündigt, weitere Passagiere nach Klagenfurt zu bringen und drei neue Sommer-Flugrouten anzubieten. So sollen zukünftig Flüge nach Alicante und Palma de Mallorca angeboten werden und auch der Londonflug bleibt erhalten.

Am Mittwoch machten Vertreter von Ryanair Station in Klagenfurt, um die Vorzüge der irischen Billigfluggesellschaft zu betonen. Sie betonten, dass Ryanair ein zuverlässiger Partner sei und die am schnellsten wachsende Fluggesellschaft Europas darstelle, die auch für zahlreiche Arbeitsplätze sorge. Für den Flughafen Klagenfurt bedeutet dies, dass im kommenden Sommer 14 wöchentliche Flüge zu den beliebten Feriendestinationen Alicante und Palma de Mallorca angeboten werden. Auch der Flug nach London bleibt weiterhin aufrechterhalten, der seit diesem Winter wieder ab Klagenfurt angeboten wird. Wie wird sich die verstärkte Präsenz von Ryanair auf den Flughafen Klagenfurt und die Region Kärnten auswirken?

Tickets für 29,99 Euro

Wer bis Freitag bucht, zahlt für das Ticket 29,99 Euro. „Unser Geschäftsjahr startet jetzt im April bis Ende März 2024. In diesem Zeitraum erwarten wir über 131.000 Passagier in Klagenfurt. Das kann sich definitiv sehenlassen“, sagt Ryanair-Manager Andreas Gruber. Ryanair zeigt sich nicht nur mit der geplanten Erweiterung des Sommerflugplans nach Klagenfurt zufrieden, sondern auch mit der Auslastung der Winterflüge nach London, Dublin, Manchester und Brüssel. Bislang wurden bereits 41.000 Passagiere gezählt, was ein positives Signal für die Zukunft des Flughafens Klagenfurt ist. Zudem sind die Flüge für den kommenden Winter bereits buchbar, was den Reisenden eine gute Planungssicherheit bietet.

Fluggäste kämen auch aus den Nachbarländern, so Marcus Heppner vom Flughafen Klagenfurt. „Konkrete Zahlen haben wir nicht, aber wir sehen es tagtäglich, wenn wir raus auf den Parkplatz schauen. Da sehen wir viele Autos mit slowenischen Kennzeichen teilweise auch mit kroatischen.“