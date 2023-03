Unglaublich: So günstig ist ein Flug nach Kroatien

Liebhaber der kroatischen Küste, die in Österreich leben, haben die Möglichkeit, diesen Sommer zu sehr günstigen Preisen mit dem Flugzeug in ihren Lieblingsurlaubsort zu reisen.

Nachdem sich die günstigeren Flüge von Wien nach Dubrovnik als Volltreffer herausstellten, bestätigte Ryanair, diese Praxis in diesem Sommer, also ab Frühjahr, fortzusetzen.

Die Billigairline bietet nämlich von April bis Oktober günstigere Flüge nach Kroatien, also nach Dubrovnik, an. Wer seinen Urlaub rechtzeitig plant, kann für rund 50 Euro (in manchen Varianten sogar günstiger) Hin- und Rückfahrkarten buchen.

Zweifellos wird Dubrovnik diesen Sommer ein äußerst beliebtes Reiseziel sein, auch wenn Kroatien, wie bereits angekündigt, in diesem Jahr die Preise für Unterkünfte und Dienstleistungen in seinen Küstenstädten erhöhen wird.