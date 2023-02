Kroatien-Urlaub wird diesen Sommer bis zu 20 Prozent teurer

Die Sommersaison im Tourismus hat noch nicht einmal begonnen, aber die Nachfrage nach Luxusunterkünften in Kroatien ist bereits in vollem Gange. Eine große Nachfrage besteht außerdem nach Privatunterkünften bzw. Apartments und Stellplätzen auf Campingplätzen. Die rund 20 Prozent höheren Preise im Vergleich zum letzten Jahr tun der großen Nachfrage offenbar keinen Abbruch.

Die Buchungen von Luxusvillen reißen seit Dezember 2022 nicht ab, obwohl die Preise für die diesjährige Touristensaison etwa 20 Prozent höher sind als im Vorjahr, berichtet der kroatische „Poslovni dnevnik“.

Ihre Preise haben für die kommende Sommersaison haben auch Betreiber von Campingplätzen an der kroatischen Küste veröffentlicht, die Preissteigerungen betragen auch hier rund 20%.

Die meisten Mieter von Luxusvillen an der kroatischen Küste sind Österreicher, auch die Briten kehren dieses Jahr nach Kroatien zurück. Ein Teil der deutschen Touristen ist inzwischen nach Griechenland gegangen, die Reservierungen aus fernen Ländern haben allerdings zugenommen, wird die Agentur Mi Luksoria von der Zeitung zitiert.

Die deutschen und österreichischen Touristen entscheiden sich großteils für einen Urlaub in Istrien und Kvarner. Europäische Gäste, die nach Kroatien fliegen, kommen in der Regel am Flughafen Split an und verbringen ihren Urlaub in den Villen in Dalmatien.

Auf dem Internetportal Avtokampi.si, welches das Angebot von Campingplätzen in Slowenien und den Nachbarländern beobachtet, wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass die Campingpreise für sowohl Tagesgäste als auch für längere Aufenthalte in Kroatien um rund 20 Prozent gestiegen sind, schreibt das Onlineportal Siol.net.

➤ Die Wochenpauschale ist heuer zwischen 300 und 500 Euro teurer als im Vorjahr, Mieter von Saisonal-Stellplätzen müssen mit durchschnittlich 3500 bis 4000 Euro rechnen.

Je nach Lage des Campingplatzes und des jeweiligen Stellplatzes, etwa direkt am Meer, Ausstattung und Größe können die Preise im Einzelfall um mehrere tausend Euro höher liegen.