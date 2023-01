Kroatien: schrankenloses Mautsystem mit Ende 2024 geplant

Besonders zur Urlaubszeit ist vermehrt mit Stau an Kroatiens Mautstationen der Autobahnen zu rechnen. Nun soll sich das ändern. Ein neues, schrankenloses Mautsystem soll mit Ende 2024 eingeführt werden.

Mit der Einführung eines schrankenloses Mautsystems an kroatischen Mautstellen soll sich die Wartezeit – besonders in der Urlaubssaison – verbessern. Mittels fest installierter Mautbox oder E-Vignette soll dabei bezahlt werden, soll die kroatische Autobahngesellschaft HAC am Mittwoch erklärt haben. LKWs müssen hingegen verpflichtend mit der ENC-Box arbeiten.

Big Deal

Im Februar wird die Autobahngesellschaft HAC eine internationale Ausschreibung vornehmen. Dabei kann die Firma, die den Auftrag letzten Endes erhält, bis zu 66 Millionen Euro verdienen. Das neue System sorgt für das Wegfallen der Mautstationen. Mit der Einführung des neuen Systems soll die Kapazität von 300 Fahrzeugen pro Stunde auf rund 3.000 gesteigert werden.

Bislang konnte die Maut in Kroatien nur mit Bargeld, Bankkarte oder ENC-Box bezahlt werden.

Weitere Artikel zu diesem Thema:

Kroatien-Urlauber aufgepasst: Das ändert sich ab Sonntag!

Balkan: Verkehrsreichste Grenzkontrolle fällt ab Neujahr!

Verkehrschaos für Balkan-Urlauber auf diesen Routen

Morgen fahren wir auf den Balkan! Wieso heißt es Balkan?

Kroatien-Urlaub: Frau ersticht Mann