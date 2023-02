Staatsbetrug: Schwarzarbeit hat eine neue Masche!

Die Bekämpfung von Schwarzarbeit bleibt ein wichtiges Thema für die Behörden in Vorarlberg. Wie aus aktuellen Berichten der Finanzpolizei hervorgeht, wurden im vergangenen Jahr rund 1.700 Unternehmen in der Region auf die Einhaltung der Arbeitsgesetze und der Steuervorschriften überprüft. Obwohl es insgesamt weniger Anzeigen gab als in den Vorjahren, bleibt die Sorge bestehen, dass Schwarzarbeit nach wie vor eine wachsende Bedrohung für die Wirtschaft darstellt. Insbesondere ein neues System der Schwarzarbeit scheint sich unter Firmen in der Region immer stärker zu verbreiten.

Laut Wilfried Lehner, dem Leiter der Finanzpolizei, gibt es ein neues System der Schwarzarbeit, das sich immer mehr verbreitet. Dabei wird die klassische Form, bei der Arbeitnehmer nicht angemeldet werden, von einer raffinierteren Methode abgelöst. Lehner erläutert dies anhand eines Beispiels aus der Bau-Branche: Ein Generalunternehmen beauftragt ein Sub-Unternehmen mit dem Innenausbau eines Hauses und bezahlt diesem dafür eine Million Euro. Das Sub-Unternehmen schiebt jedoch einen Teil des erhaltenen Geldes in eine Scheinfirma und erhält von dieser eine Rechnung für eine Leistung, die nie erbracht wurde. Auf diese Weise können die Umsätze der beteiligten Firmen zumindest auf dem Papier erklärt werden, obwohl es sich um eine illegale Praktik handelt.

Perfide Masche

Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung zu sein, da das Sub-Unternehmen seine Mitarbeiter offiziell anmeldet und Lohnsteuern zahlt. Doch in Wahrheit handelt es sich um eine perfide Masche. Denn das Sub-Unternehmen beschäftigt seine Mitarbeiter in Wirklichkeit nicht als Hilfskräfte, sondern als vollwertige Arbeitskräfte. Die restlichen 800 Euro zahlen sie den Arbeitern dann unter der Hand aus – und zwar ohne Steuern zu zahlen. So werden auf diese Weise beträchtliche Summen an Steuern und Sozialabgaben hinterzogen. Ein unlauterer Wettbewerbsvorteil gegenüber ehrlichen Unternehmen, die ihre Mitarbeiter ordentlich anmelden und Sozialabgaben leisten.

Millionenschwerer Schaden

Die Auswirkungen der Schwarzarbeit auf den Staatshaushalt und den Wettbewerb sind beträchtlich, betont Wilfried Lehner, Leiter der Finanzpolizei. Laut Lehner entsteht dem Staat durch die Praxis der Schwarzarbeit ein Schaden von Hunderten Millionen Euro pro Jahr. Aber nicht nur der finanzielle Aspekt ist problematisch. Legale Unternehmen, die ihre Mitarbeiter als Fachkräfte korrekt anmelden und die höheren Löhne zahlen, haben gegenüber kriminellen Unternehmen, die Mitarbeiter als Hilfskräfte anmelden und Schwarzgeld zahlen, einen deutlichen Wettbewerbsnachteil. Lehner nennt diese Wettbewerbsverzerrung „enorm“.

