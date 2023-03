Sperre aufgehoben: Dominik Nepp wieder auf Twitter

Nach einer lebenslangen Sperre des Social-Media-Riesen Twitter, durfte Nepp nun doch wieder auf die Plattform. Das hat er scheinbar seinen Kontakten in die USA zu verdanken.

Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp wurde Ende letzten Jahres von der Social Media Plattform Twitter gesperrt. Diese Sperre galt lebenslänglich. Es war Nepp ebenso untersagt, einen neuen Account zu erstellen. Doch jetzt ist Nepp wieder zurück auf Twitter. Dazu schreibt er auf der Plattform: „Hab Lebenslang überlebt. Bin wieder da!„

Die Freischaltung seines Accounts soll Nepp durch Kontakte in den USA erreicht haben. Während sich Nepp über seinen freigeschalteten Account freut, reagieren die User unterschiedlich. Ein User schrieb: „Vielleicht vor dem posten ein bissl nachdenken, anstatt Bierzeltgegröhle abzusondern„. Wärend andere Twitter-User sich über die Rückkehr Nepps freuen: „Grüße sie Hr.Nepp. Freut mich, dass sie wieder zurück sind. Das wird die Linkis wieder ärgern„.

In der Vergangenheit sorgte Nepp mit umstrittenen Tweets wiederholt für Aufregung. Im Dezember wurde sein Account offensichtlich aufgrund eines Tweets vom 15. Dezember gesperrt. In diesem Tweet behauptete Nepp, dass Niederösterreicher in Wiener Krankenhäusern nicht mehr behandelt würden, da diese angeblich mit illegalen „Messerstechern“ aus Syrien und Afghanistan überfüllt seien. Die Polizei wurde wegen dieses Vorfalls kontaktiert. Kurz darauf war der Dezember-Tweet nicht mehr abrufbar und Nepps Account wurde gesperrt.