FPÖ fordert „Energie-Schutzschirm“ von 1,4 Milliarden Euro

Der nicht amtsführende FPÖ-Stadtrat Dominik Nepp verlangte im Zuge eines Mediensgespräches, dass ein neues Paket für einen „Energie-Schutzschirm“ geschnürt werden soll. Dieses soll laut Nepp dann 1,4 Milliarden Euro beinhalten.

Im Rahmen eines Mediengesprächs forderte Dominik Nepp (FPÖ) dazu auf, einen neuen „Energie-Schutzschirm“ für Wien zu spannen. Ganze 1,4 Milliarden Euro sollen so zur Abfederung der stark gestiegenen Energie- und Gaspreise an die Wiener Haushalte ausgeschüttet werden. „Anstatt das System der Spekulation in der Wien Energie zu fördern, sollte die Summe dazu verwendet werden, die Wienerinnen und Wiener direkt zu unterstützen„, erklärt Nepp.

Die Stadt Wien sollte laut Nepp 700 Millionen Euro bereitstellen, um bereits erfolgte Nachforderungen bzw. für noch kommende Abrechnungen der Wien Energie im Jahr 2023 ausreichend gedeckt zu sein. Laut Berechnungen der FPÖ Wien würde dies für jeden Haushalt einen Betrag von 1.500 Euro bedeuten. Allerdings stellt Nepp klar: „Es braucht natürlich eine soziale Staffelung, aber auch der Mittelstand darf bei der Unterstützung nicht vergessen werden.„

Dazu stellt sich Nepp einen finanziellen Kreislauf vor: der Gewinn der Wien Energie sollte an die Stadt Wien zurückfließen. „Somit gebe es einen Kreislauf und Steuergeld würde nicht verpulvert werden„, so Nepp.

Quelle: Rathauskorrespondenz

